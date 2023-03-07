mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В 2023 году из Уфы будут запущены прямые рейсы в Израиль и Китай

7 марта 2023, 10:01
Фото: 1MI
Ранее из Уфы были запущены авиарейсы в Минск и Самарканд.

Сегодня, 7 марта, в ходе оперативного совещания в ЦУРе гендиректор Международного Аэропорта «Уфа» заявил, что из Уфы планируется запуск прямых авиарейсов в Израиль и Китай.

— Также планируем открытие при наличии возможностей рейсы в Тель-Авив и в пункты Китая, в частности, Урумчи. Во второй половине 2023 года, — отметил Александр Андреев.

Напомнили, что в этом году уже были открыты прямые рейсы в Самарканд (с 17 февраля) и Минск (с 6 марта).

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала
Сегодня, 11:39
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
Сегодня, 09:02
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Сегодня, 05:32
Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу
Сегодня, 06:35
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Сегодня, 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Сегодня, 05:05