В 2023 году из Уфы будут запущены прямые рейсы в Израиль и Китай

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Сегодня, 7 марта, в ходе оперативного совещания в ЦУРе гендиректор Международного Аэропорта «Уфа» заявил, что из Уфы планируется запуск прямых авиарейсов в Израиль и Китай.
— Также планируем открытие при наличии возможностей рейсы в Тель-Авив и в пункты Китая, в частности, Урумчи. Во второй половине 2023 года, — отметил Александр Андреев.
Напомнили, что в этом году уже были открыты прямые рейсы в Самарканд (с 17 февраля) и Минск (с 6 марта).