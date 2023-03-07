Спасибо, кэп. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал» и сравнял счет в серии

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Последнее — добродетель «Адмирала». Но и Уфа в сезоне научилась сжимать зубы в ответственный момент. Это важно не только для того, чтобы держать удар в защите (что явно не самый великий подвиг против Владивостока), но и для поиска шанса впереди.
Так и удалось забросить Григорию Панину.
Данил Башкиров невозбранно проехал по левому борту и поднял шайбу к синей линии. Капитан гостей отправил шайбу с кистей мимо сразу двоих экранировавших Никиту Серебрякова партнеров — Ивана Дроздова и Артема Пименова.
Помнит ли сам защитник свой предыдущий победный гол в плей-офф? «Конечно, нет» — ответил Панин. Это было 25 апреля 2010-го года — в шестой игре финала Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил ХК МВД 7:1.
Так же номер 11 уфимской команды отметился 4 блокшотами и 6 силовыми приемами.
Больше хитов за игру Кубка Гагарина у него было только три раза — по семь в 2019-м (первый матч с «Магниткой» в первом раунде, второй с «Авто» во втором раунде) и девять в шестой игре с «Трактором» во втором раунде 2018.
В плей-офф особенно важен контекст изменения счета. Этому голу предшествовала смена в позиционной защите (один блокшот, один бросок мимо), которая демонстрировала, что и «моряки» не разучились цепляться за момент.
Приморцы начали ее после отбора в своей зоне — Александр Кадейкин, выиграв вбрасывание, передал Михаил Науменкову, но тот не бросил. В зоне «СЮ» еще был неточный пас самого Александра, а после — проброс.
Но это и большинство (которая Уфа почти дарила — фол за шесть человек и удаление в средней) — практически единственные шансы «Адмирала» в позиционном розыгрыше.
Так что Леонид Тамбиев вовсе не ради эффектных заголовков называет нападение своей командой беззубой и невысоко оценивает включение защитника Динара Хамидуллина во вторую тройку атаки по аналогии с третьей игрой.
Хотя как тут забить в большинстве, если Алалыкин делает два блокшота за смену и строит контратаку без клюшки?
Интересно, что в этой серии побеждают исключительно те команды, которые блокируют броски активнее соперника.
Должны у хозяев быть претензии и к собственной защите. Дело не в счете, дело в том, что «юлаевцы» снова смогли приблизиться к воротам и не раз бросали с близкой дистанции. С самых первых минут центр зоны перестал быть неприступной крепостью.
Шансы Саши Хмелевского и Данила Алалыкина и, разумеется, скидка Джошуа Хо-Сэнга на Шакира Мухамадуллина вполне вселяли надежду бело-зеленого сектора на успех в матче номер четыре.
Еще один маркер - в первой двадцатиминутке вовсе не состоялось вбрасываний в зоне Уфы при положении 5 на 5 и дальневосточники снова не могли бросить по воротам в первой половине стартового отрезка.
В расширенной статистике интересно подчеркнуть, что 4 из 5 попыток оказать давление в чужой зоне произошли после гола Панина. «Салават» вовсе не окапывался в обороне, достигнув 1:0 в последние минуты.
Описанное не было бы возможно без достаточно надежной игры в своей зоне и хладнокровия Ильи Ежова, который сыграл в плей-офф КХЛ третий матч «на ноль». Предыдущие были за СКА в 2013-м, около десяти лет назад.
Виктор Козлов не подтвердил и не опроверг возможность ротации состава на пятый матч. Резонно предположить, что команда порядочно устала. Это не только Дальний Восток, но и морально тяжелые 0:0 и отсутствие большинства.
В этом матче «Адмирал» наконец удалился и впервые за 119 минут и 1 секунду хоккея Уфа сыграла в большинстве. Не исключено, что приморцы установили какой-нибудь рекорд.
Но не были заиграны Алексей Пустозеров и вызванные из «Тороса» ребята, так что глубина скамейки есть. При этом изменения могут быть и чисто тактического плана.
Удва ли тренеров устраивает эффективность первой тройки. Штаб должен понимать, почему Кадейкин и Шмелев не реализуют свои шансы. Не факт, что помещение к ним Хо-Сэнга это решение, но это как минимум попытка решить проблему.
К пятому матчу едва ли остались сюрпризы у соперников, которые гнут свою линию и практически не меняют идеологию игры. Важна очередность побед. «Бело-зеленые» сыграют послезавтра дома, где трибуны заставят бежать самые забившиеся ноги.
На своем льду логично ожидать от Виктора Козлова больше наложения пятерок. «Адмирал» тоже приедет не особенно свежим. Не стоит забывать о том, что в обороне тратится больше как минимум моральных сил.
Матчи 2 и 4 показывают, что при прочих равных «юлаевцы» все равно способны кристаллизовать микро-шанс в гол. Едва ли дома «Салават» будет зажатым, как в третьем периоде третьей игры.
Если игроки «Адмирала» начинают внутренне сомневаться в клубной философии «терпеть в защите до шанса в атаке», это уже плюс для «СЮ». По-хорошему, если уфимцы заберут пятый матч, то получат достойный шанс закрыть раунд во Владивостоке.
7 марта. Адмирал — Салават Юлаев 0:1
9 марта 19:00. Салават Юлаев — Адмирал
11 марта 12:00. Адмирал - Салават Юлаев
13 марта - седьмая игра в Уфе при необходимости