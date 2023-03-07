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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Спасибо, кэп. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал» и сравнял счет в серии

7 марта 2023, 15:01
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават» на выезде победил «Адмирал» 1:0, счет в первом раунде 2-2

В разгар серии соперники уже знают друг друга словно друг друга. С учетом высокой физической нагрузки на первый план выходит строгость, командный дух, характер и терпение.

Последнее — добродетель «Адмирала». Но и Уфа в сезоне научилась сжимать зубы в ответственный момент. Это важно не только для того, чтобы держать удар в защите (что явно не самый великий подвиг против Владивостока), но и для поиска шанса впереди.

Так и удалось забросить Григорию Панину.

Данил Башкиров невозбранно проехал по левому борту и поднял шайбу к синей линии. Капитан гостей отправил шайбу с кистей мимо сразу двоих экранировавших Никиту Серебрякова партнеров — Ивана Дроздова и Артема Пименова.

Помнит ли сам защитник свой предыдущий победный гол в плей-офф? «Конечно, нет» — ответил Панин. Это было 25 апреля 2010-го года — в шестой игре финала Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил ХК МВД 7:1.

Так же номер 11 уфимской команды отметился 4 блокшотами и 6 силовыми приемами.

Больше хитов за игру Кубка Гагарина у него было только три раза — по семь в 2019-м (первый матч с «Магниткой» в первом раунде, второй с «Авто» во втором раунде) и девять в шестой игре с «Трактором» во втором раунде 2018.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В плей-офф особенно важен контекст изменения счета. Этому голу предшествовала смена в позиционной защите (один блокшот, один бросок мимо), которая демонстрировала, что и «моряки» не разучились цепляться за момент.

Приморцы начали ее после отбора в своей зоне — Александр Кадейкин, выиграв вбрасывание, передал Михаил Науменкову, но тот не бросил. В зоне «СЮ» еще был неточный пас самого Александра, а после — проброс.

Но это и большинство (которая Уфа почти дарила — фол за шесть человек и удаление в средней) — практически единственные шансы «Адмирала» в позиционном розыгрыше.

Так что Леонид Тамбиев вовсе не ради эффектных заголовков называет нападение своей командой беззубой и невысоко оценивает включение защитника Динара Хамидуллина во вторую тройку атаки по аналогии с третьей игрой.

Хотя как тут забить в большинстве, если Алалыкин делает два блокшота за смену и строит контратаку без клюшки?

Интересно, что в этой серии побеждают исключительно те команды, которые блокируют броски активнее соперника.

Должны у хозяев быть претензии и к собственной защите. Дело не в счете, дело в том, что «юлаевцы» снова смогли приблизиться к воротам и не раз бросали с близкой дистанции. С самых первых минут центр зоны перестал быть неприступной крепостью.

Шансы Саши Хмелевского и Данила Алалыкина и, разумеется, скидка Джошуа Хо-Сэнга на Шакира Мухамадуллина вполне вселяли надежду бело-зеленого сектора на успех в матче номер четыре.

Еще один маркер - в первой двадцатиминутке вовсе не состоялось вбрасываний в зоне Уфы при положении 5 на 5 и дальневосточники снова не могли бросить по воротам в первой половине стартового отрезка.

В расширенной статистике интересно подчеркнуть, что 4 из 5 попыток оказать давление в чужой зоне произошли после гола Панина. «Салават» вовсе не окапывался в обороне, достигнув 1:0 в последние минуты.

Описанное не было бы возможно без достаточно надежной игры в своей зоне и хладнокровия Ильи Ежова, который сыграл в плей-офф КХЛ третий матч «на ноль». Предыдущие были за СКА в 2013-м, около десяти лет назад.

Виктор Козлов не подтвердил и не опроверг возможность ротации состава на пятый матч. Резонно предположить, что команда порядочно устала. Это не только Дальний Восток, но и морально тяжелые 0:0 и отсутствие большинства.

В этом матче «Адмирал» наконец удалился и впервые за 119 минут и 1 секунду хоккея Уфа сыграла в большинстве. Не исключено, что приморцы установили какой-нибудь рекорд.

Но не были заиграны Алексей Пустозеров и вызванные из «Тороса» ребята, так что глубина скамейки есть. При этом изменения могут быть и чисто тактического плана.

Удва ли тренеров устраивает эффективность первой тройки. Штаб должен понимать, почему Кадейкин и Шмелев не реализуют свои шансы. Не факт, что помещение к ним Хо-Сэнга это решение, но это как минимум попытка решить проблему.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

К пятому матчу едва ли остались сюрпризы у соперников, которые гнут свою линию и практически не меняют идеологию игры. Важна очередность побед. «Бело-зеленые» сыграют послезавтра дома, где трибуны заставят бежать самые забившиеся ноги.

На своем льду логично ожидать от Виктора Козлова больше наложения пятерок. «Адмирал» тоже приедет не особенно свежим. Не стоит забывать о том, что в обороне тратится больше как минимум моральных сил.

Матчи 2 и 4 показывают, что при прочих равных «юлаевцы» все равно способны кристаллизовать микро-шанс в гол. Едва ли дома «Салават» будет зажатым, как в третьем периоде третьей игры.

Если игроки «Адмирала» начинают внутренне сомневаться в клубной философии «терпеть в защите до шанса в атаке», это уже плюс для «СЮ». По-хорошему, если уфимцы заберут пятый матч, то получат достойный шанс закрыть раунд во Владивостоке.

Расписание первого раунда

7 марта. Адмирал — Салават Юлаев 0:1

9 марта 19:00. Салават Юлаев — Адмирал

11 марта 12:00. Адмирал - Салават Юлаев

13 марта - седьмая игра в Уфе при необходимости

Матч третий:
Темная башня. «Салават Юлаев» не взял крепость «Адмирала», ведя 2:0
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