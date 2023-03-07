Смерть от зубного протеза, обыски в «Башспирте» и болезнь, от которой нет лекарства

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Published Сегодня, 17:02
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Updated Сегодня, 17:04
Из-за неправильно проведенных реанимационных мероприятий погибла женщина. Сообщается, что муж погибшей по возвращении домой обнаружил ту лежащей на диване с высунутым языком. В течение полутора часа мужчина пытался привести её в сознание, однако манипуляции ни к чему не привели. Прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть женщины. Муж покойной, в свою очередь, признал, что мог убить супругу по неосторожности.
В Башкирии продолжаются следственные мероприятия в АО «Башспирт». В СМИ мелькают заголовки об уголовных делах о превышении полномочий, присвоении и растрате пока еще не установленными лицами из числа менеджмента компании. Меж тем компания за минувшие несколько лет активно выстраивала новый имидж, не жалея денег на рекламу: будь то клипы русских рэперов или брендированные презервативы «Дикий мёд». Подробнее о положении дел одного из крупнейших региональных предприятий Mkset рассказывал здесь.
В Уфе ограничат автомобильное движение по на участке проспекта Октября. Сообщается, что для проезда транспорта будет недоступен участок автобусной полосы от дома №75 до пересечения с улицей Научной. Ограничения продлятся до 25 апреля. Как пояснили в мэрии, причиной запрета стали работы по строительству сетей ливневой канализации.
В Башкирии выявили случай заболевания корью. Сообщается, что опасное вирусное заболевание выявили у ребенка из Таджикистана. В региональном Роспотребнадзоре напомнили о том, что от кори не существует лекарств и рекомендовали родителям обязательно прививать от заболевания своих детей. Сделать это можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.
В рамках конкурса «Женщина — мать нации» мать погибшего в СВО Фаниса Хусаинова получила медаль и мультиварку. Также награды получили Роза Насибуллина из Янаульского района — мать Игоря Насибуллина, удостоенного звания Героя России посмертно; Алина Серафимова из Уфы — ее сын Максим Серафимов удостоен звания «Герой России» посмертно; Айгуль Шакирова из Абзелиловского района — ее старший сын Тамерлан Ильгамов погиб при исполнении воинского долга, ему посмертно присвоено звание Героя России. Подробнее об истории военнослужащего, получившего известность как «безбашенный Фанис, Mkset рассказывал здесь.