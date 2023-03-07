Скандальный военком района в Уфе признался в продаже военников именитым спортсменам

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Резонансное дело о приобретении военных билетов воспитанниками хоккейного клуба «Салават Юлаев» и других весьма именитых спортсменов сегодня, 7 марта рассматривал суд. И именно сегодня дело приняло достаточно неожиданный поворот — военком-взяточник полностью признал вину во вменяемых ему деяних, сообщает об этом телепрограмма «Честно говоря».
Следствие полагает, что на протяжении трех лет, с 2019 по 2022 год начальник отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Выропаев будучи должностным лицом получил взятку в значительном размере.
Через посредника он получал вознаграждение за незаконные действия по освобождению от призыва на военную службу. Также пользуясь своим положением Выропаев организовывал прохождение медосвидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений на основании которых «клиенты» вместо службы отправлялись прямиком в запас.
Все лето в Уфе судили известных спортсменов, которые заключали сделки с Воропаевым. Среди них экс-игроки ХК «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев. Дмитрий Белозеров стал четвертым спортсменом, но первым футболистом. которые получили наказание за дачу взятки и покушение на нее. Предыдущие трое — хоккеисты, двои из них Михаил Воробьев и Владислав Лукин также как и Белозеров получили штрафы, 2 и 2,2 миллиона рублей соответственно, единственный кто получил наказание в виде лишения свободы, пусть и условного, стал хоккеист Анвар Сулейманов.