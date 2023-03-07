Победителями «Лучник Future» стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Финалисты конкурса представили свои проекты перед экспертами и жюри конкурса в онлайн-формате. По результатам защиты победителями были объявлены команды: “Авантюристки” и SOUP, представлявшие ВШЭ, “CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков” и Studband от СФУ, а также “PRянички” и Lil Bi от ФГАОУ ВО «СПбПУ».
Исполнительный директор конкурса «Лучник Future» Юлия Мохова отметила достойный уровень представленных проектов. По ее словам, конкурс дает возможность компаниям найти свежие и смелые идеи, которые можно воплотить в жизнь.
«Уверены, что конкурс и дальше будет развиваться, и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ», — сказала Мохова.
Всего было подано 86 коммуникационных проектов по шести реальным PR-кейсам от партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Свои задачи для решения предоставили: «Московский метрополитен», «Форум Доноров», «Ситикард», «ТМК», «Норильский никель» и «Полюс Вернинское».
Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», медиахолдинг 1MI - информационный партнер проекта.