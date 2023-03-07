Победителями «Лучник Future» стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

Финалисты конкурса представили свои проекты перед экспертами и жюри конкурса в онлайн-формате. По результатам защиты победителями были объявлены команды: “Авантюристки” и SOUP, представлявшие ВШЭ, “CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков” и Studband от СФУ, а также “PRянички” и Lil Bi от ФГАОУ ВО «СПбПУ».