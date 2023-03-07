mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Победителями «Лучник Future» стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска

7 марта 2023, 09:15
Фото: Сибирский федеральный университет
Команда CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков
Стали известны названия команд, победивших на втором всероссийском конкурсе студенческих команд в области развития общественных связей «Лучник Future». Лауреатами стали шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Всего в конкурсе участвовали 72 студенческих команды из 18 городов РФ.

Финалисты конкурса представили свои проекты перед экспертами и жюри конкурса в онлайн-формате. По результатам защиты победителями были объявлены команды: “Авантюристки” и SOUP, представлявшие ВШЭ, “CCPR - Союз Сибирских Пиарщиков” и Studband от СФУ, а также “PRянички” и Lil Bi от ФГАОУ ВО «СПбПУ».

Исполнительный директор конкурса «Лучник Future» Юлия Мохова отметила достойный уровень представленных проектов. По ее словам, конкурс дает возможность компаниям найти свежие и смелые идеи, которые можно воплотить в жизнь.

«Уверены, что конкурс и дальше будет развиваться, и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ», — сказала Мохова.

Всего было подано 86 коммуникационных проектов по шести реальным PR-кейсам от партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций. Свои задачи для решения предоставили: «Московский метрополитен», «Форум Доноров», «Ситикард», «ТМК», «Норильский никель» и «Полюс Вернинское».

Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», медиахолдинг 1MI - информационный партнер проекта.

Подпишитесь
Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала
Сегодня, 11:39
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
Сегодня, 09:02
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Сегодня, 05:32
Зубной протез свел жительницу Башкирии в могилу
Сегодня, 06:35
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Сегодня, 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Сегодня, 05:05