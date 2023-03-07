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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Пешком или с ветерком? Уфимцев спросили, стоит ли перекрывать улицу в центре столицы

7 марта 2023, 06:10
Фото: vk.com/artkvdrt

В Уфе встал вопрос о периодическом перекрытии улицы Мустая Карима на время праздников

Опыт перекрытия улицы Мустая Карима уже был и теперь ее судьбу предложили решить горожанам.

Мэрия Уфы напомнила о позитивном опыте перекрытия улицы Мустая Карима (бывшей Социалистической) в самом центре Уфы на время проведения в столице масштабных мероприятий. Так, в позапрошлом году эксперимент показал, что участникам мероприятий такие изменения по душе, разумеется нашлись недовольные, граждане высказывали опасения о проблемах с парковкой. 

В мэрии, основываясь на опыте, предположили, что перекрывать улицу близ одного из самых насыщенных событиями в центре Уфы “Арт-КВАДРАТА” уместно, но только при наличии повода – на время ярких городских событиях. Однако власти решили узнать мнение жителей и устроили опрос.

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#Ирина Деревянчук#Город
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