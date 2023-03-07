Пешком или с ветерком? Уфимцев спросили, стоит ли перекрывать улицу в центре столицы

Мэрия Уфы напомнила о позитивном опыте перекрытия улицы Мустая Карима (бывшей Социалистической) в самом центре Уфы на время проведения в столице масштабных мероприятий. Так, в позапрошлом году эксперимент показал, что участникам мероприятий такие изменения по душе, разумеется нашлись недовольные, граждане высказывали опасения о проблемах с парковкой.