Пешком или с ветерком? Уфимцев спросили, стоит ли перекрывать улицу в центре столицы

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:21
Мэрия Уфы напомнила о позитивном опыте перекрытия улицы Мустая Карима (бывшей Социалистической) в самом центре Уфы на время проведения в столице масштабных мероприятий. Так, в позапрошлом году эксперимент показал, что участникам мероприятий такие изменения по душе, разумеется нашлись недовольные, граждане высказывали опасения о проблемах с парковкой.
В мэрии, основываясь на опыте, предположили, что перекрывать улицу близ одного из самых насыщенных событиями в центре Уфы “Арт-КВАДРАТА” уместно, но только при наличии повода – на время ярких городских событиях. Однако власти решили узнать мнение жителей и устроили опрос.