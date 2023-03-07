Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка

— Нередко беременные жалуются, что врач УЗИ ничего не комментировал, не сказал пол плода, не пустил мужа на исследование и так далее. В защиту врачей хочу сказать, что мои коллеги работают с большими нагрузками, при этом часто с низкой зарплатой. Кстати пол увидеть можно с 12,5 недели достаточно точно, просто это может занять чуть больше времени.