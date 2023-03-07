Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:05
Каждой женщине в положении необходимо пройти первый скрининг, точнее — комбинированный скрининг первого триместра. Это специальный комплекс исследований, который позволяет определить, как проходит беременность и развивается плод. Комбинированным его называют потому, что используется два метода исследования. Первый — всем известное ультразвуковой исследование, второй — биохимическое исследование крови беременной с определением уровня и соотношения белков, которые вырабатывает плацента (бета-хгч и РАРР-А белки).
По словам Регины Хабибуллиной, УЗИ на первом скрининге вызывает много обсуждений и споров. Какие показатели оцениваются во время этого исследования? Толщина воротникового пространства, наличие или отсутствие носовой кости (не путать с носом), а также оценка кровотока в венозном протоке и через трикуспидальный клапан, обязательное исследование кровотока в маточных артериях. Очень важно сделать правильное и корректное измерение копчико-теменного размера (КТР) плода, поскольку все показатели скрининга будут соотносится именно с КТР.
— Прежде, чем врач УЗИ начинает заниматься пренатальной диагностикой, и тем более первым скринингом, он должен пройти соответствующую подготовку, — комментирует Регина Хабибуллина. — Врач, который серьезно занимается пренатальной диагностикой, ежегодно подтверждает свой сертификат через Фонд медицины плода. На враче, который выполняет первый скрининг, лежит очень большая ответственность за будущее ребенка и здоровье беременной женщины. Сейчас очень много коммерческих организаций, которые проводят УЗИ беременным, и хотелось бы предупредить женщин о необходимости проходить УЗИ только у сертифицированных врачей.
Регина Хабибуллина подчеркивает, что особенность УЗИ в первом триместре в том, что плод часто проявляет активность, прыгает, и это увеличивает время обследования. Также обследование бывает затруднительно провести из-за неправильного положения плода на момент исследования. Поэтому беременным стоит отнестись с пониманием, если обследование длится дольше, чем планировалось.
— Нередко беременные жалуются, что врач УЗИ ничего не комментировал, не сказал пол плода, не пустил мужа на исследование и так далее. В защиту врачей хочу сказать, что мои коллеги работают с большими нагрузками, при этом часто с низкой зарплатой. Кстати пол увидеть можно с 12,5 недели достаточно точно, просто это может занять чуть больше времени.
По словам специалиста, если планируется первый скрининг, можно заранее подготовить вопросы и после задать их врачу.
После УЗИ, на котором оценивают все основные маркеры, пациентка в процедурном кабинете сдает кровь из вены. По взятым анализам определяют хгч и РАРР-А белки. Все данные отправляются в лабораторию Республиканского медико-генетического центра, где специальная система «Астрая» высчитывает риск рождения ребенка с хромосомной патологией (синдром Дауна, Синдром Патау, синдром Эдварса), также вычисляется риск развития преэклампсии, задержки роста плода и преждевременных родов.
Комбинированный скрининг первого триместра в Уфе проходят в межрайонных кабинетах пренатальной диагностики — по-новому их правильнее называть кабинетами антенатальной охраны плода. Где они находятся? При женской консультации № 2 роддома № 3 (ул. Российская, 31), при женской консультации поликлиники № 50 (ул. Зорге, 54), при женской консультации поликлиники № 43, а также кабинеты при Республиканском Перинатальном Центре (ул. Батырская, 41), Республиканском Медико-генетическом Центре (ул. Гафури, 74), при женской консультации № 3 ГКБ № 13 (ул. Нежинская, 28), при женской консультации № 2 от РКПЦ (ул. Валиди, 9).
— Если после скрининга остаются вопросы или они появляются в процессе, можно повторить обследование в коммерческих клиниках, — отмечает Регина Хабибуллина. — Подчеркиваю — желательно, чтобы врач УЗИ, который проводит пренатальное обследование, имел все пять сертификатов для проведения первого скрининга.