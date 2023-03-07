Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала

В последние годы «Башспирт» приносил прибыль республике, инвестировал в производство и даже своими тратами формировал имидж успешного, ни в чем не отказывающего ни себе, ни менеджменту предприятия. Одно только присутствие водки в клипе Моргенштерна* и Тимати (продолжительностью в несколько секунд) обошлось компании в 6,5 млн рублей — и было оценено как не самая большая сумма за рекламу.