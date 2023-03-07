Обыски и миллионные растраты: госпредприятие «Башспирт» становится центром скандала

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Следователи продолжают распутывать уголовное дело о превышении полномочий, присвоении и растрате пока еще не установленными лицами из числа менеджмента компании. И, поскольку компанию контролирует Минземимущество Башкирии, речь идет о причинении ущерба государству.
АО «Башспирт» — один из крупнейших в стране производителей ликероводочной продукции. Продукция компании продается в 40 регионах России. С недавнего времени «Башспирт» позиционирует себя как производителя биологически чистой продукции. В компании заявляют, что не используют в производстве красители, а только чистую воду и натуральное сырье.
В последние годы «Башспирт» приносил прибыль республике, инвестировал в производство и даже своими тратами формировал имидж успешного, ни в чем не отказывающего ни себе, ни менеджменту предприятия. Одно только присутствие водки в клипе Моргенштерна* и Тимати (продолжительностью в несколько секунд) обошлось компании в 6,5 млн рублей — и было оценено как не самая большая сумма за рекламу.
Траты «Башспирта» в последние три года (с 2019 по 2021) на самые разные проекты — от марафонов до праздников — поражали своими объемами. В 2021 году компания провела форум алкогольной индустрии «Высший градус», назвав его первым международным и устроив даже настоящее костюмированное шоу на новом производстве в поселке Булгаково. В 2022 году — выпустила сувенирную коллекцию презервативов с названием «Дикий мед».
Компания внезапно сменила образ консервативного ГУПа на совершенно новый имидж. И если не жалели денег на самое «видное» — пиар, то какими были траты на другие расходы?
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства компании по трем статьям: п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). По данным следствия, компания незаконно проводила закупки и единственных поставщиков — сделано это было, чтобы обойти конкурсные процедуры.
Товары и услуги при этом закупались по завышенным ценам, всего с 2019 по 2020 год руководство компании заключило свыше 4 тысяч таких контрактов. Сумма ущерба государству, по мнению следствия, может составлять 400 млн рублей.
Показательным в этом смысле стал эпизод с арендой «Башспиртом» памятника архитектуры — «Дома Бушмариных» на улице Ленина. В нем компания открыла свой флагманский бутик. Договор стоимостью на 177 рублей заключили через «дочку» на десятилетний срок.
Но этого оказалось мало: после смены собственника здания руководители согласились перезаключить договор с новыми ценовыми условиями — за 203 млн рублей. Между тем собственнику здание обошлось в 21 млн рублей.
Еще порядка 50 млн рублей компания вложила в ремонт чужого особняка и закупку мебели для него — сумма превысила стоимость его пятилетней аренды. Работы проводили подконтрольные «Башспирту» организации по завышенным ценам, установили в правоохранительных органах.
Показательно, что летом прошлого года собственник выставил «Дом Бушмариных» на продажу за 198,5 млн рублей, объявление об этом было опубликовано на Avito.
По данным следствия, активы предприятия распродавали родственникам, знакомым и друзьям членов совета директоров, действующих и бывших сотрудников «Башспирта» по заниженной цене. Всего в частные руки ушли объекты рыночной стоимостью 200 млн рублей — но реализовали их за 132 млн. Компания при этом еще и продолжала арендовать недвижимость у новых владельцев по завышенной цене, заключив договоры на 10 лет вперед.
Распродажа активов «Башспирта» продолжается. На сайте компании размещено объявление о реализации трех объектов, расположенных в Уфе: нежилых помещений на улице Зорге, имущественного комплекса в Демском районе и административно-складского комплекса на Уфимском шоссе. Информированные источники предполагают, что таким образом компанию готовят к приватизации.
Источники Mkset сообщают об обысках, прошедших накануне дома у бывших руководителей «Башспирта». В СКР эту информацию не подтверждают, отмечая, что не комментируют ход расследования.
Поскольку следствие считает, что преступления были совершены с 2019 по 2020 год, под ударом может оказаться Рауф Нугуманов. Именно он возглавлял компанию до мая 2022 года.
После Нугуманова на пост гендиректора назначили прежде возглавлявшего контрольное управление главы Башкирии Урала Фарвазова. Но он не долго просидел в кресле руководителя. В конце лета прошлого года пост перешел к еще одному человеку из команды Хабирова — Раифу Абдрахимову.
Финансовая отчетность «Башспирта» за 2022 год недоступна, однако показатели предшествующих лет говорят сами за себя. Из бухгалтерской отчетности видно, как в период с 2019 по 2021 год «съеживаются» активы предприятия.
Выручка компании в 2021 году выросла на 4% (с 5,45 млрд рублей до 5,67 млрд), но на те же 4% снизилась валовая прибыль, составив 1,33 млрд. Чистая же прибыль составила 71 млн рублей — против 90 млн в 2020 году.
При всем при этом на 12,3% в 2021 году выросли управленческие расходы.
*Включен в список физлиц-иноагентов.