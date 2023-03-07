Мать «безбашенного Фаниса» из Башкирии наградили медалью и подарили ей мультиварку

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
2 марта в Уфе чествовали женщин победителей VII всероссийского конкурса «Женщина — мать нации». В нынешнем году медалями имени Рабиги Кушаевой награждали матерей, вложивших душу в воспитание своих детей и в формирование достойного поколения, а также матерей, воспитавших настоящих героев Отечества.
Медали всероссийского конкурса получили матери героев СВО. Роза Насибуллина из Янаульского района — мать Игоря Насибуллина, удостоенного звания Героя России посмертно; Алина Серафимова из Уфы — ее сын Максим Серафимов удостоен звания «Герой России» посмертно; Айгуль Шакирова из Абзелиловского района — ее старший сын Тамерлан Ильгамов погиб при исполнении воинского долга, ему посмертно присвоено звание Героя России.
Мать участника СВО «безбашенного Фаниса» Фарида Хусаинова из Татышлинского района получила медаль и памятный подарок — мультиварку.
Сын женщины прославился будучи участником СВО, где один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Свое прозвище «безбашенный» Фанис Хусаинов получил в том числе и за угон БТР противника. Сообщалось и еще об одном его подвиге, во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.
Новость о гибели Фаниса Хусаинова распространилась еще в декабре 2022 года, однако на тот момент достоверно об этом еще не было известно. Официально о кончине уроженца Татышлинского района власти сообщили 14 января. 23 января на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров поручил разработать меры по увековечиванию памяти Фаниса Хусаинова. Поручение было отдано главе Татышлинского района.
— В Татышлах тоже был печальный повод. Мы похоронили парня нашего Фаниса. Такой активный парень был, к сожалению, погиб. Тоже я прошу главу меры по увековечиванию памяти по Фанису подготовить, — Радий Хабиров.
Фанис Хусаинов был посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова.