Мать «безбашенного Фаниса» из Башкирии наградили медалью и подарили ей мультиварку

Сын женщины прославился будучи участником СВО, где один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Свое прозвище «безбашенный» Фанис Хусаинов получил в том числе и за угон БТР противника. Сообщалось и еще об одном его подвиге, во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.