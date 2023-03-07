График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
«Лаборатория солнечной астрономии» составила расписание магнитных бурь в Уфе на март и начало апреля 2023 года. Несмотря на то, что февраль прошел для метеозависимых жителей в этом плане спокойно, в течение следующих 27 дней будут три «проблемных» дня.
Так, возбужденная магнитосфера в Уфе будет только в течение 7 дней, а именно 7, 15, 20, 25, 27, 31 марта и 1 апреля. Однако за пределы показатели, согласно данным лаборатории, выходить не будут. Слабые магнитные бури ожидают уфимцев 26, 30 марта, а также 2 апреля.
Реагировать организм на повышенную магнитную активность Земли может не самым приятным способом. Среди симптомов: головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, повышение артериального давления, слабость, тошнота, сонливость.
В период магнитных бурь рекомендуется относиться к себе бережнее, не переутомляться и дозировать нагрузку. Справиться в эти дни помогут отдыха, хороший сон и время на свежем воздухе. Не рекомендуется в эти дни приводить себя в тонус при помощи кофе, лучше отдать предпочтение травяному или зеленому чаю.
Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в особенности связанными с артериальным давлением, в такие периоды ни в коем случае нельзя пренебрегать назначенными врачом лекарствами и держать под рукой препараты на случай резкого ухудшения самочувствия.