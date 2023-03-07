График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе

В период магнитных бурь рекомендуется относиться к себе бережнее, не переутомляться и дозировать нагрузку. Справиться в эти дни помогут отдыха, хороший сон и время на свежем воздухе. Не рекомендуется в эти дни приводить себя в тонус при помощи кофе, лучше отдать предпочтение травяному или зеленому чаю.