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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе

7 марта 2023, 04:31
Фото: 1MI
В ближайший месяц метеозависимых жителей ждет проблемных три дня.

«Лаборатория солнечной астрономии» составила расписание магнитных бурь в Уфе на март и начало апреля 2023 года. Несмотря на то, что февраль прошел для метеозависимых жителей в этом плане спокойно, в течение следующих 27 дней будут три «проблемных» дня.

Так, возбужденная магнитосфера в Уфе будет только в течение 7 дней, а именно 7, 15, 20, 25, 27, 31 марта и 1 апреля. Однако за пределы показатели, согласно данным лаборатории, выходить не будут. Слабые магнитные бури ожидают уфимцев 26, 30 марта, а также 2 апреля.

Фото: tesis.xras.ru

Реагировать организм на повышенную магнитную активность Земли может не самым приятным способом. Среди симптомов: головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, повышение артериального давления, слабость, тошнота, сонливость.

В период магнитных бурь рекомендуется относиться к себе бережнее, не переутомляться и дозировать нагрузку. Справиться в эти дни помогут отдыха, хороший сон и время на свежем воздухе. Не рекомендуется в эти дни приводить себя в тонус при помощи кофе, лучше отдать предпочтение травяному или зеленому чаю. 

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в особенности связанными с артериальным давлением, в такие периоды ни в коем случае нельзя пренебрегать назначенными врачом лекарствами и держать под рукой препараты на случай резкого ухудшения самочувствия.

#Элина Сайфранова
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