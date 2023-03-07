Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы

По официальным данным Росстата, в 2020 году в Башкирии более 103 тысяч граждан работали в других российских регионах. Многие из них трудились в северных областях страны, вахтовым методом. Часто это тяжелый труд в некомфортном климате. В том же Татарстане — совершенно иная ситуация, работа там есть для подавляющего большинства жителей. Вахтовики признаются, что рады бы работать на родине, жить с семьей, но… родная республика так и не создала для них хорошо оплачиваемых рабочих мест.