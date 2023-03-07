Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Где-то в регионах Поволжья планируют открывать производство иранских дронов, верфи, мебельные фабрики и даже атомную станцию… В Башкирии меж тем хвастаются своими успехами — запуском предприятия по выжимке подсолнечного масла в реанимированном цеху на селе и планами делать косметику из кобыльего молока.
Такую картинку сейчас выдает агрегатор новостей. В Башкирии тоже собирались запустить кластер беспилотной авиации, начав первые опытно-конструкторские работы уже в 2022 году. Но дальше слов дело пока не продвинулось.
Mkset выяснил, как на самом деле обстоят дела с инвестициями, о которых так много говорят.
Важный показатель, которым любят потрясать региональные власти — объем инвестиций. По данным Росстата, за девять месяцев 2022 года — более свежих данных нет — в Приволжском федеральном округе было инвестировано около 2,2 млрд рублей.
Башкирия с января по сентябрь прошлого года отчиталась о привлеченных 277,7 млн рублей.
Вроде бы хорошо — второе место среди регионов ПФО. Лучший показатель — у Татарстана, он почти в два раза больше — 538,5 млн рублей. Печально, что в сравнении с девятью месяцами 2021 года Башкирия не нарастила, а потеряла в привлеченных деньгах на 1,2%. Это немного, но ведь даже небольшие Марий Эл и Мордовия смогли увеличить показатели на 2,2% и на 2,5% соответственно.
Тем более странно, что государственные СМИ Башкирии так много говорят об успешной инвестполитике, что в это, кажется, поверил уже каждый деревенский пенсионер. Но попробуем оценить результаты этой работы.
Инвестиции всегда воспринимаются как создание чего-то нового или увеличение объема производства старого, однако это не совсем так.
«Большая часть инвестиций — это замена старого оборудования на новое, а не запуск нового производства или его расширение», — обращает внимание экономист Всеволод Спивак.
То есть во многих случаях инвестиции не дают прироста валового регионального продукта. Чтобы отличить действительно новые введенные мощности от старых, которые пришлось заменить, эксперт предлагает оценивать стоимость основных фондов.
И вот что следует из данных Росстата: стоимость основных фондов Башкирии по остаточной балансовой стоимости значительно выросла по итогам 2019 года, более чем в два раза, достигнув 3,7 млрд рублей. Но далее сумма серьезно не увеличивалась. В 2020 году Башкирия увеличила показатель на скромные 52 тысячи, в 2021 году — на 238 тысяч.
На каждого жителя Башкирии, сообщает Росстат, в 2021 году приходилось 105,4 тысячи рублей инвестиций. По среднедушевому объему инвестиций Башкирия тогда занимала пятое место в округе. Больше вливаний, чем в нашей республике, пришлось на одного жителя в Нижегородской и Самарской области, а также в Пермском крае. В среднем по ПФО — 107,7 тысячи рублей, в Татарстане — 177 тысяч, и это максимальный показатель в округе.
По итогам трех кварталов 2022 года официальной статистики пока нет, но Mkset посчитал данные самостоятельно — на жителя Башкирии приходится 68 тысяч рублей, на жителя соседней республики — 134,5 тысячи.
Самая знаменитая в Башкирии особая экономическая зона «Алга» пока не оправдывает возложенных на нее надежд и вложенных денег. Управляющей компанией этой территории является Корпорация развития Башкирии. Организация выступала заказчиком строительства инфраструктуры и дорог в ОЭЗ.
По подсчетам Mkset, на основе тендеров на портале госзакупок, начиная с 2020 года в «Алгу» влили порядка двух миллиардов рублей. И этот процесс продолжается. Но эффект пока не ощущается.
Власти неоднократно обещали высокооплачиваемые рабочие места жителям юга Башкирии. Но если изучить информацию о резидентах ОЭЗ, опубликованную на специализированных ресурсах, пока до этого очень далеко.
Одни из флагманов «Алги» — швейные компании «Аркада» и «Фабрика Заспорт». Обе уже начали работать. «Аркада» закончила 2022 год с убытком на 6,14 млн рублей, «Заспорт» остался с прибылью — 39,75 млн. У первой 19 сотрудников, у второй — четыре.
Открытые на территории «Алги» швейные производства — это пример, «который очень симптоматично отражает непонимание принимающими решения лицами того, какой должна быть экономика в 21 веке», считает экономист Всеволод Спивак.
Эксперт объясняет: пошив на обычных швейных машинах крупных партий изделий, в которых нет премиальной наценки на моду или за бренд, не позволяет выплачивать достойное вознаграждение работникам.
По сути при использовании в качестве основного средства труда швейной машинки они вынуждены конкурировать с мануфактурами Бангладеша, Пакистана, Узбекистана или Вьетнама. Если зарплата работников будет значимо выше, чем на аналогичных предприятиях в странах второго и третьего мира, то эту конкуренцию не выиграть.
«Одно дело — если вы развиваете швейное производство на частных инвестициях. И другое — когда вы прямо тратите миллиарды государственных денег, судорожно обучаете сотни людей этой профессии и в результате… учите их, как мало зарабатывать. Зачем? Чтобы 800 человек получали 20 тысяч рублей в месяц? Это же смешно. В лучшем случае они рано или поздно уйдут из этой профессии. В худшем — они привыкнут к этой тяжелой и низкооплачиваемой работе, и потом им будет очень сложно выйти из этой модели поведения», — говорит он.
Правительство, если оно решило потратить бюджетные деньги на стимулирование каких-то видов экономической активности, должно поддерживать такие виды экономической деятельности, где есть возможность создавать большой прибавочный продукт, достойно оплачивать труд сотрудников и двигаться вперед. И это явно не труд у швейной машинки, отмечает экономист.
По его мнению, государство должно развивать экономику, целенаправленно изменяя структуру экономики в направлении высокотехнологичных и инновационных индустрий, а не вкладывать миллиарды бюджетных средств в то, «чтобы тащить нашу экономику назад в 19 век с его мануфактурным производством».
Финансовая группа «Дога», компании «М Синтез», «Биорон», «Оптимум Солар Рус», ООО «СВЭМ» и «П Соларис» завершили 2021 год с убытками. «3С Агро Холдинг» отчиталась об убытках за 2022 год. ООО «Башбалык» в стадии ликвидации. Данных о финансовых результатах компании «ЗУР» нет.
Возможно, пока рано делать выводы. И эти компании в будущем смогут оправдать связанные с ними ожидания. Пока жителям Башкирии приходится зарабатывать на достойную жизнь в других регионах — чаще всего в некомфортных северных. Слоганы «работать дома» пока так и остались предвыборными обещаниями.
По официальным данным Росстата, в 2020 году в Башкирии более 103 тысяч граждан работали в других российских регионах. Многие из них трудились в северных областях страны, вахтовым методом. Часто это тяжелый труд в некомфортном климате. В том же Татарстане — совершенно иная ситуация, работа там есть для подавляющего большинства жителей. Вахтовики признаются, что рады бы работать на родине, жить с семьей, но… родная республика так и не создала для них хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Только татарстанская «Алабуга» — успешная экономическая зона. Во всех остальных случаях такие территории работают неэффективно, отмечает специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии. федеральная помощь Наталья Зубаревич. Причина этого — «невероятно активная» работа с инвесторами.
«Очень большая поддержка из бюджета Татарстана, целенаправленная работа — и, как следствие, понятный результат. Больше так не работал никто. Там давно идет процесс привлечения инвесторов, очень много ездил [в другие страны] сам Минниханов», — объясняет она.
Власти соседней республики «тащат» в регион средства, которые только можно получить из федерального центра, участвуют во всех бюджетных программах — для этого в Татарстане создана специальная структура, отслеживающая федеральные проекты.
«И поскольку у них есть лоббисты во всех федеральных министерствах — везде замом сидит человек из Татарстана — они часто получают [финансирование] в приоритетном порядке», — говорит эксперт.
В Башкирии поддержка инвестпроцессов несопоставима с тем, что уже давно делали в Татарстане, отмечает Наталья Зубаревич.
В нашей республике много надежд возлагали на «башкир с папочками», но об успехах лоббистов не слышно. Победные реляции об инвестициях в Башкирии — это пока только пиар.
«Ваш глава пиарится со страшной силой. Все, что я вам могу сказать. Пиарится он прекрасно, но жизнь идет своим чередом», — констатирует экономист.
Между тем, отмечает она, страна сейчас находится в кризисе. По итогам первых трех кварталов 2022 года инвестиционный прирост составил 6%, но причина этого — резко возросшие бюджетные вливания в экономику и увеличившийся объем закупок оборудования и комплектующих «про запас». Но объективная картина станет ясна по итогам четырех кварталов года.