Для ВМФ РФ будет разработана новая серия вспомогательных судов

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что у СССР был большой вспомогательный флот, при этом он строился как на собственных верфях, таки в других странах. России, не обладающей мощностями Советского Союза, также нужны вспомогательные корабли, но процесс идет довольно медленно. Например, ВМФ РФ сейчас получили только один новый танкер океанского класса. Ещё несколько таких кораблей строятся.