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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Для ВМФ РФ будет разработана новая серия вспомогательных судов

Сегодня, 10:25
Главное требование к новым кораблям – они должны полностью созданы из отечественных комплектующих. Сейчас разрабатываются две линейки вспомогательных кораблей.

Как сообщает газета “Известия”, работа ведётся по двум направлениям. Первое – создание универсального комплекса для плавучих мастерских и госпитальных судов. Второе – разработка малых танкеров, кораблей размагничивания, буксирова и других кораблей.

Отмечается, что до 2014 года на российских судах было много импортных комплектующих. Затем правительство поставило задачу строить корабли исключительно из деталей российского производства.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что у СССР был большой вспомогательный флот, при этом он строился как на собственных верфях, таки в других странах. России, не обладающей мощностями Советского Союза, также нужны вспомогательные корабли, но процесс идет довольно медленно. Например, ВМФ РФ сейчас получили только один новый танкер океанского класса. Ещё несколько таких кораблей строятся.

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