mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Депутат из Башкирии и его приятель предстанут перед судом за убийство спящего медведя

7 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
Полицейские проводили рейд по незаконной рубке леса, но встретили незаконных охотников.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что дело о незаконной охоте на медведя, которая является уголовным преступлением, расследовано и передано в суд. Двоих местных жителей, один из которых по данным источников Mkset депутат сельсовета, судить будут в Белорецком межрайонном суде.

Охотились не имея на то лицензии депутат и его товарищ в декабре минувшего года. Причем делали это не самым честным образом, ведь их жертва мирно спала в берлоге и не могла оказать сопротивления. Причем делали они это в заповедном Бурзянском районе.

Происшествие зафиксировали полицейские в лесу близ деревни Байгазино, там они проверяли не происходит ли незаконная рубка леса, но вместо этого нашли убийц косолапого. Ущерб от такого промысла составил 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО
Вчера, 10:31
Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad
Сегодня, 05:32
Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии
Вчера, 10:37
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
Сегодня, 05:05
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
Сегодня, 04:31
Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить
Вчера, 06:08