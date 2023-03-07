Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что дело о незаконной охоте на медведя, которая является уголовным преступлением, расследовано и передано в суд. Двоих местных жителей, один из которых по данным источников Mkset депутат сельсовета, судить будут в Белорецком межрайонном суде.
Охотились не имея на то лицензии депутат и его товарищ в декабре минувшего года. Причем делали это не самым честным образом, ведь их жертва мирно спала в берлоге и не могла оказать сопротивления. Причем делали они это в заповедном Бурзянском районе.
Происшествие зафиксировали полицейские в лесу близ деревни Байгазино, там они проверяли не происходит ли незаконная рубка леса, но вместо этого нашли убийц косолапого. Ущерб от такого промысла составил 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.