«Вдоль от корейского полуострова и до западной Европы, по бывшим границам СССР, идет полоса напряженного состояния земной коры, там развиты горы Кавказа, Гималаи, Карпаты – это территория очень высокого напряжения в земной коре. И как только напряжение доходит до какого-то максимума, происходит взрыв и сброс этого напряжения, отсюда и идут толчки. Турция как раз в этой зоне находится, и поэтому там произошло это землетрясение. Копилось-копилось напряжение и взорвалось. В Башкирии такого пока не может быть в обозримом будущем, ведь республика находится в спокойном регионе. Хотя маленькие землетрясения есть, но они не опасны и быстро успокаиваются».