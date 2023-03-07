Posted 7 марта 11:13
Published 7 марта 11:13
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
По территории Башкирии проходят Уральские горы, которые располагаются на стыке Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ. Эта зона считается умеренно сейсмичной, то есть землетрясения в Уральской зоне довольно частое явление, но их интенсивность невысока, и подземные колебания доходят до Уфы на уровне 3-4 баллов.
Ученые-сейсмологи из России считают, что причиной подземных толчков на территории Башкортостана может быть рост Уральских гор. Урал – возрождающаяся горная структура, и здесь постоянно идет тектоническая активность, меняющая положение земных пластов. В среднем Уральские горы поднимаются в год на 5–7 мм, что может вызывать подземные толчки.
Но помимо Уральских гор, сейсмическая активность в Башкирии связана с техногенными причинами – землетрясения могут возникнуть из-за разработки полезных ископаемых и нефтедобычи.
Врио директора Института геологии УФИЦ РАН Сергей Ковалев:
«Сейсмоопасным регионом с точки зрения какой-то классификации Башкортостан, вероятнее всего, назвать нельзя. Но регионом, в котором возможны сейсмические явления, да, скорее всего, является. Подземные толчки на территории республики происходят уже не в первый раз. Это не является чем-то особенным, но они происходят довольно редко. Причиной, скорее всего, является деятельность человека: на территории Южного Урала полезные ископаемые разрабатываются в земле уже более 100 лет - это и нефть, и медь, и цинк. Это могло привести к техногенному землетрясению. Такие явления возможны и на территории республики, и на территории всего Южного Урала».
Судя по карте сейсмической активности, на территории Башкортостана землетрясения происходят довольно часто. О самом крупном из них упоминают уфимские краеведы – катастрофа произошла в 1549 году в деревне Илькашево Чишминского района, магнитуда составляла порядка 8–9 баллов. Сильные подземные толчки фиксировались в районе озера Аслыкуль и Кандрыкуль в 1611 году, возле села Андреевка Мелеузовского района в 1895 году, в деревне Беисово Архангельского района в 1878 году.
В Уфе землетрясения были зафиксированы в конце прошлого века – в 1985, 1990, 1999 г. Последнее землетрясение здесь произошло совсем недавно – в сентябре 2018 года. Эпицентр находился примерно в 133 км от Уфы, в городе Катав-Ивановске, где магнитуда составила 5,5 балла. В самой Уфе интенсивность подземных толчков достигала 3,8 балла.
В этот раз обошлось без жертв и сильных разрушений. Но люди жаловались, что в квартирах и частных домах тряслись окна и стены, двигалась мебель, в старых постройках образовались трещины в стенах и потолках, жители верхних этажей в высотных зданиях были эвакуированы.
Сейсмологи утверждают, что в Уфе не может произойти сильных толчков, превышающих 3-4 балла. Однако маленькая плотность застройки, количество высотных зданий и геологическая база, находящаяся под городом, могут стать причиной крупных разрушений зданий в Уфе даже при небольшой интенсивности землетрясения.
Недавно ученый из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал мощные землетрясения, которые могут произойти в марте 2023 года, в том числе и на территории РФ. Однако ученые уверены, что крупная катастрофа, как в Турции и Сирии, до Башкирии не дойдет.
Кандидат геолого-минералогических наук Владимир Барышников:
«Вдоль от корейского полуострова и до западной Европы, по бывшим границам СССР, идет полоса напряженного состояния земной коры, там развиты горы Кавказа, Гималаи, Карпаты – это территория очень высокого напряжения в земной коре. И как только напряжение доходит до какого-то максимума, происходит взрыв и сброс этого напряжения, отсюда и идут толчки. Турция как раз в этой зоне находится, и поэтому там произошло это землетрясение. Копилось-копилось напряжение и взорвалось. В Башкирии такого пока не может быть в обозримом будущем, ведь республика находится в спокойном регионе. Хотя маленькие землетрясения есть, но они не опасны и быстро успокаиваются».