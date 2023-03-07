билайн: видеозвонок стал у уфимцев одним из популярнейших способов признаться в любви

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (38%) и отправка смешных картинок и видеороликов (32%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они чаще звонят по видеосвязи и записывают видеообращения, чем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 69% уфимцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.