Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Россию уже более года нельзя ввозить технику Apple из США, однако для любителей техники данного производителя исправно работает параллельный импорт и поставки из стран, которые запретов не вводили. Весьма интересное фото в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал депутат Горсовета Уфы Айдар Зубаиров.
На фотографии, опубликованной уфимским депутатом, изображена пирамида из коробок от техники Apple из восьми штук. Зубаиров объяснил ситуацию подписью.
— Эволюция поколений в комнате у дочи), — подписал слуга народа фото в запрещенной соцсети.
Стоит отметить, что год назад чиновники Башкирии громко прощались с признанной экстремистской соцсетью. Так, например, мэр Уфы Ратмир Мавлиев написал прощальный пост.
— Дорогие друзья! Компания Meta уже не скрывает, что их социальные сети являются инструментом информационной войны. Как истинный патриот не хочу подвергать своих читателей, друзей и коллег возможным проявлениям экстремизма и прекращаю вести Instagram, — попрощался с экстремистской соцсетью мэр.
Однако, как можно заметить, примеру градоначальника последовали не все.
Но год назад были и другие интересные истории с «яблочной» техникой. Так, 2 марта 2022 года известный в Уфе предприниматель Альберт Мухамедьяров опубликовал в соцсети видеозапись расправы с айпадом. На кадрах было видно, как он колотит устройство молотком, а затем предлагает «добить» планшет ребенку.
«Вот наш ответ на санкции американцам. Видели? Мы не боимся вас. Вот вам, красивые штучки, модные, — мы без них проживем», — говорит бизнесмен.
Отметим, что расколотил он старый планшет, а в метаданных выложенного видео значилось, что монтировалось видео в программе, которая является «родной» для iPhone.