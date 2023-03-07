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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad

7 марта 2023, 05:32
Фото: Insagram Айдара Зубаирова

Депутат Горсовета Уфы показал коллекцию коробок из-под техники Apple

Пирамида потребностей в современной технике выглядит впечатляюще.

В Россию уже более года нельзя ввозить технику Apple из США, однако для любителей техники данного производителя исправно работает параллельный импорт и поставки из стран, которые запретов не вводили. Весьма интересное фото в соцсети Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал депутат Горсовета Уфы Айдар Зубаиров.

На фотографии, опубликованной уфимским депутатом, изображена пирамида из коробок от техники Apple из восьми штук. Зубаиров объяснил ситуацию подписью.

— Эволюция поколений в комнате у дочи), — подписал слуга народа фото в запрещенной соцсети.

Стоит отметить, что год назад чиновники Башкирии громко прощались с признанной экстремистской соцсетью. Так, например, мэр Уфы Ратмир Мавлиев написал прощальный пост.

— Дорогие друзья! Компания Meta уже не скрывает, что их социальные сети являются инструментом информационной войны. Как истинный патриот не хочу подвергать своих читателей, друзей и коллег возможным проявлениям экстремизма и прекращаю вести Instagram, — попрощался с экстремистской соцсетью мэр.

Однако, как можно заметить, примеру градоначальника последовали не все.

Но год назад были и другие интересные истории с «яблочной» техникой. Так, 2 марта 2022 года известный в Уфе предприниматель Альберт Мухамедьяров опубликовал в соцсети видеозапись расправы с айпадом. На кадрах было видно, как он колотит устройство молотком, а затем предлагает «добить» планшет ребенку.

«Вот наш ответ на санкции американцам. Видели? Мы не боимся вас. Вот вам, красивые штучки, модные, — мы без них проживем», — говорит бизнесмен.

Отметим, что расколотил он старый планшет, а в метаданных выложенного видео значилось, что монтировалось видео в программе, которая является «родной» для iPhone.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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