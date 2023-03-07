Без них не проживем? Депутат из Уфы показал гору коробок из-под iPhone и iPad

Но год назад были и другие интересные истории с «яблочной» техникой. Так, 2 марта 2022 года известный в Уфе предприниматель Альберт Мухамедьяров опубликовал в соцсети видеозапись расправы с айпадом. На кадрах было видно, как он колотит устройство молотком, а затем предлагает «добить» планшет ребенку.