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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки

6 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI

Потребление пива среди жителей Башкирии по итогам 2022 года выросло на 16,2%

Потребление пива и напитков на его основе в республике составило 61,5 на душу населения

На протяжении 2022 года жители Башкирии чаще всего отдавали предпочтение пиву и пивным напиткам. За год их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Таким образом, по объёму прироста республика заняла шестое место среди субъектов РФ. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая фирма FinExpertiza.

Сообщается, что наряду с этим в республике зафиксирован рост потребления крепких алкогольных напитков. Процент их потребления составил 4,5% — 7,4 литра в пересчете на душу населения. Отметим, что по данным Минторга, продажи алкоголя выросли почти во всех республиканских муниципалитетах. В министерстве также назвали самый пьющий район республики — продажи спиртного там выросли на 14,2%.

Власти назвали самый пьющий район Башкирии
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Отмечается, снижение интереса жителей республики к вину и винодельческой продукции. В 2022 году в Башкирии стали на 6,5% меньше потреблять вино — 3,8 литра на душу населения.

В целом аналитики отмечают тенденцию роста продаж крепкого алкоголя в большинстве российских регионах. За 2022 год продажи увеличились на 7,5%, составив 6,8 литра на душу населения. Наиболее востребованным алкоголь остается в северных и дальневосточных регионах: Карелия, Сахалинская область, Республика Коми. Наименьшие показатели зафиксированы в кавказских республиках, а также в Ставропольском крае, Ростовской области и республиках Тыва и Адыгея.

Отметим, что по итогам 2022 года, наиболее популярным алкогольным напитком среди жителей Башкирии стала водка. Суммарный объем её продаж по республике превысил 45%.

Жители Башкирии в 2022 году стали больше выпивать — особенно полюбилась водка
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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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