Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На протяжении 2022 года жители Башкирии чаще всего отдавали предпочтение пиву и пивным напиткам. За год их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Таким образом, по объёму прироста республика заняла шестое место среди субъектов РФ. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая фирма FinExpertiza.
Сообщается, что наряду с этим в республике зафиксирован рост потребления крепких алкогольных напитков. Процент их потребления составил 4,5% — 7,4 литра в пересчете на душу населения. Отметим, что по данным Минторга, продажи алкоголя выросли почти во всех республиканских муниципалитетах. В министерстве также назвали самый пьющий район республики — продажи спиртного там выросли на 14,2%.
Отмечается, снижение интереса жителей республики к вину и винодельческой продукции. В 2022 году в Башкирии стали на 6,5% меньше потреблять вино — 3,8 литра на душу населения.
В целом аналитики отмечают тенденцию роста продаж крепкого алкоголя в большинстве российских регионах. За 2022 год продажи увеличились на 7,5%, составив 6,8 литра на душу населения. Наиболее востребованным алкоголь остается в северных и дальневосточных регионах: Карелия, Сахалинская область, Республика Коми. Наименьшие показатели зафиксированы в кавказских республиках, а также в Ставропольском крае, Ростовской области и республиках Тыва и Адыгея.
Отметим, что по итогам 2022 года, наиболее популярным алкогольным напитком среди жителей Башкирии стала водка. Суммарный объем её продаж по республике превысил 45%.