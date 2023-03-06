Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки

На протяжении 2022 года жители Башкирии чаще всего отдавали предпочтение пиву и пивным напиткам. За год их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Таким образом, по объёму прироста республика заняла шестое место среди субъектов РФ. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая фирма FinExpertiza.