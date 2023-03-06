Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии

При этом компания «Мединвест», например, поставила в больницу оборудование, технические характеристики которого отличались от указанных в контракте и заявке, посчитали в УФАС. Заказчик эту медтехнику принял. Помимо этого, заключили в антимонопольном органе, поставщики не выполнили обязательства по контрактам должным образом, поскольку не уложились в сроки поставки оборудование. Приемка товара при таких обстоятельствах УКСом свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения с поставщиками, говорится в решении суда. Отмечается, что две компании заранее знали о предстоящих закупках и могли заблаговременно составить техзадание и приступить к поиску производителей нужного оборудования. Кроме того, между УКС и двумя компаниями шла переписка, а будущие поставщики направляли коммерческие предложения по завышенной стоимости.