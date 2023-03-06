Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Мэрия Уфы пытается любыми способами осложнить жизнь специализированному застройщику «Проспект», который возводит высотку на месте снесенного «А-кафе». Сам участок, на котором идет строительство, принадлежит физлицу — некой Татьяне Уваровой — на праве собственности. В 2019 году управление земимущества мэрии Уфы выдало женщине разрешение использовать прилегающие земли для благоустройства парковой зоны.
Теперь же в мэрии заподозрили, что зона будет замощена под парковку для покрытия потребности в них жителей строящегося дома. Ранее ведомство требовало обеспечительных мер в виде запрета строительства высотного дома. Если работы продолжатся, то участок невозможно будет вернуть в первоначальном виде, настаивали чиновники. Однако первая, апелляционная и кассационная инстанция отказались удовлетворить ходатайство.
В самом конце январа мэрия также проиграла иск к Минземимуществу, которым пыталась признать незаконным решение о передаче соседнего участка под благоустройство. Арбитражный суд Башкирии вынес отказное решение, посчитав, что истекли сроки исковой давности. Кроме того в решении отмечается, что в соответствии с принятыми горсоветом Уфы правилами парковки также относятся к объектам благоустройства. Это решение мэрия сейчас пытается обжаловать.
Как сообщалось ранее, на месте снесенного А-кафе строится 25-этажный двухсекционный ЖК The Prime. Против его возведения выступают местные жители: они считают, что в районе недостаточно мест в детских садах и школах, а новый дом после заселения еще более обострит проблему. Также они указывают на опасную, по их мнению, близость строительства к памятнику архитектуры — зданию уфимского цирка.
Стройка с самого начала стала скандальной. Против нее неоднократно высказывался глава Башкирии Радий Хабиров. Он всю ответственность возлагал на мэрию Уфы, отмечая, что отвечать за все будет мэр города Ратмир Мавлиев. Несмотря на то, что разрешение на строительство было выдано до его назначения на пост главы администрации.
Тот же повод был избран судом для отказа мэрии в иске к компании, связанной с экс-депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. Ранее в первой инстанции город добился компенсации от застройщика в размере 172 млн рублей. В такую сумму оценили переселение уфимцев из аварийного жилья. Расселением по договору развития территории должен был заниматься застройщик — Строительное управление «ПСК 6», возводившее ЖК «„Квартал мира“ в Черниковке. Однако фактически это сделала мэрия.
Арбитражный суд Башкирии взыскал в пользу города понесенные расходы. Там посчитали, что право требовать компенсацию у мэрии появилось после фактически завершенного расселения — то есть в 2017 году. Однако застройщик обжаловал это решение в апелляционной инстанции и преуспел в этом. 18 арбитражный апелляционный суд счел, что администрация должна была узнать о нарушении своих прав гораздо раньше.
Как сообщал ранее Mkset, входящая в группу ПСК-6 компания также добивалась в суде снятия охранного статуса со зданий «Ансамбля застройки города Черниковска 1950-х годов».
А еще ПСК-6 известна скандалом с застройкой территории рядом с домом № 5 по улице Шота Руставели.
ГКУ Управление капстроительства РБ не смогло отменить штраф за антиконкурентные действия при закупке медтехники. Как ранее установило республиканское управление Федеральной антимонопольной службы, в 2019 году ведомство заказывало оборудование для строящейся в Туймазах по нацпроекту детской поликлиники. Были объявлены тендеры, победителями которых стали компании ООО и ООО «Медсервис+»
При этом компания «Мединвест», например, поставила в больницу оборудование, технические характеристики которого отличались от указанных в контракте и заявке, посчитали в УФАС. Заказчик эту медтехнику принял. Помимо этого, заключили в антимонопольном органе, поставщики не выполнили обязательства по контрактам должным образом, поскольку не уложились в сроки поставки оборудование. Приемка товара при таких обстоятельствах УКСом свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения с поставщиками, говорится в решении суда. Отмечается, что две компании заранее знали о предстоящих закупках и могли заблаговременно составить техзадание и приступить к поиску производителей нужного оборудования. Кроме того, между УКС и двумя компаниями шла переписка, а будущие поставщики направляли коммерческие предложения по завышенной стоимости.
«Завышение начальной (максимальной) цены контракта подтверждается счетами-фактурами и дополнительными соглашениями к государственным контрактам», говорится в решении. ФАС сделала вывод о наличии договоренности между компаниями и УКС «об установлении заранее определенной стоимости вышеуказанных услуг в коммерческих предложениях». По итогам расследования дела об антимонопольном нарушении контрольный орган наложил на республиканское ведомство минимально возможный штраф по вменяемой ему статье административного кодекса — 100 тыс. рублей. УКС пытался отменить это решение. Однако Арбитражный суд Башкирии не нашел для этого оснований.