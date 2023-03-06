ВКонтакте помогла отреставрировать сериал «Королёк — птичка певчая»

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:

«Мы представили NeuroHD, так как увидели запрос аудитории на контент высокого качества: с развитием устройств с поддержкой 4К и 60FPS пользователи привыкли видеть самую чёткую и плавную картинку. Наши пользователи активно улучшают собственные архивные видео, старые ролики блогеров, классические шоу и многое другое — за последние несколько месяцев на улучшенные с помощью технологии видео пришлось более 4 млрд просмотров. Теперь настала очередь и профессионального контента — NeuroHD под запрос позволяет обрабатывать большие форматы для телеэфира. Мы надеемся, что телеканал „Суббота!“ откроет дорогу для реставрации культовой классики, которую так любят зрители».