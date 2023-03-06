В Уфе стоимость букета цветов в преддверии восьмого марта вырастет на 48%

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Уфе в этом году прогнозируется рекордный рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. Стоимость букета цветов вырастит на на 48%, составив в среднем 2568 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф Касса».
Сообщается, что Уфа вошла в тройку лидеров среди городов, где прогнозируется наивысшая стоимость цветов. Башкирская столица расположилась на второй строчке рейтинга. Первое место заняла Москва, где цена букета прогнозируется на уровне 2774 ₽, (+2,6%), а третье — Санкт-Петербург (2213 ₽, +9%).
В среднем по России в текущем году цены на цветы с 1 по 7 марта вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 рублей. Примечательно, что стоимость букета непосредственно в день праздника может оказаться существенно ниже чем в течение предпраздничной недели. Как правило, цветы в этот день стоят на 10% дешевле, средняя стоимость букета составляет в среднем 1962 рублей.
— Цены на цветы начинают расти уже в первые дни марта и остаются высокими всю первую неделю месяца. По сравнению с последней неделей февраля средний чек на цветы с 1 по 7 марта ежегодно поднимался на 24—39% в 2019–2022 годах. В этом году рост цен будет ниже, чем в предыдущие четыре года, и составит 23%, по данным ETNA, — отмечают в пресс-службе.