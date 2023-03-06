В Уфе стоимость букета цветов в преддверии восьмого марта вырастет на 48%

В среднем по России в текущем году цены на цветы с 1 по 7 марта вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 рублей. Примечательно, что стоимость букета непосредственно в день праздника может оказаться существенно ниже чем в течение предпраздничной недели. Как правило, цветы в этот день стоят на 10% дешевле, средняя стоимость букета составляет в среднем 1962 рублей.