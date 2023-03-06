В Уфе простились с погибшим в ходе СВО работников цеха УМПО Олегом Ивановым

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
В Уфе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 31-летним Олегом Ивановым. Как сообщили в администрации Калининского района, у мужчины остались жена и дети.
Известно, что родился Олег Иванов в Нуримановском районе, однако школу окончил в Уфе, а после обучался в Башкирском аграрном университете. Далее работал на предприятии ПАО «ОДК-УМПО».
— В октябре 2022 года ушел добровольцем для участия в СВО. 17 февраля — погиб при исполнении служебного долга, — сообщают в администрации.