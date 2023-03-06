В Уфе мужчина ограбил в автобусе беременную женщину

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Стоимость гаджета составляет 15 000 рублей. Об этом информирует «КП-Уфа».
Пострадавшая находилась на шестом месяце беременности. Жертва увидела, что ее грабят. Женщина пыталась оказать сопротивление, но преступник сбежал с похищенным iPhone 7. Грабителя задержали полицейские.
Фигурант дела извинился и возместил своей жертве причиненный вред. Женщина потребовала от грабителя перечислить деньги на расчетный счет мечети, что и было сделано. Она попросила закрыть уголовное дело.
Несмотря на это подозреваемого все равно приговорили к двум годам условно.