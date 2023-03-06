mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Уфе мужчина ограбил в автобусе беременную женщину

Сегодня, 09:47
В столице Башкирии в автобусе мужчина вытащил из кармана куртки беременной женщины мобильный телефон.

Стоимость гаджета составляет 15 000 рублей. Об этом информирует «КП-Уфа».

Пострадавшая находилась на шестом месяце беременности. Жертва увидела, что ее грабят. Женщина пыталась оказать сопротивление, но преступник сбежал с похищенным iPhone 7. Грабителя задержали полицейские.

Фигурант дела извинился и возместил своей жертве причиненный вред. Женщина потребовала от грабителя перечислить деньги на расчетный счет мечети, что и было сделано. Она попросила закрыть уголовное дело.

Несмотря на это подозреваемого все равно приговорили к двум годам условно.

Подпишитесь
Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО
Сегодня, 10:31
Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки
Сегодня, 11:24
Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии
Сегодня, 10:37
Коррупция в «Башавтотрансе»: у водителей вымогали деньги за выгодные условия работы
4 марта 08:48
Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн
Сегодня, 05:14
Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить
Сегодня, 06:08