В Кодекс Башкирии о выборах включили новые положения об агитационных материалах

Сообщается, что при использовании в агитационных материалах высказываний лиц, признанных иностранными агентами, их статус должен быть четко указан в материале. Так, на печатной продукции упоминание статуса иноагента должно занимать не менее 15% от общей площади. В аудиоматериалах пометка должна быть отчетливо разъяснима при прослушивании.