В Кодекс Башкирии о выборах включили новые положения об агитационных материалах

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Кодекс Башкирии о выборах дополнили положениями об агитационных материалах. Соответствующий закон принял Курултай.
Сообщается, что при использовании в агитационных материалах высказываний лиц, признанных иностранными агентами, их статус должен быть четко указан в материале. Так, на печатной продукции упоминание статуса иноагента должно занимать не менее 15% от общей площади. В аудиоматериалах пометка должна быть отчетливо разъяснима при прослушивании.
По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данный закон призван снизить уровень влияние извне на общественно-политические процессы внутри государства.
В документе также уточняются положения о выделении государственными и муниципальными СМИ печатной площади для размещения агитационных материалов при проведении выборов в республиканские органы государственной власти и органы местного самоуправления.