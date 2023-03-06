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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:00

В Кодекс Башкирии о выборах включили новые положения об агитационных материалах

6 марта 2023, 07:58
Фото: 1MI
Нововведения затронут включение в агитацию высказываний иноагентов

Кодекс Башкирии о выборах дополнили положениями об агитационных материалах. Соответствующий закон принял Курултай.

Сообщается, что при использовании в агитационных материалах высказываний лиц, признанных иностранными агентами, их статус должен быть четко указан в материале. Так, на печатной продукции упоминание статуса иноагента должно занимать не менее 15% от общей площади. В аудиоматериалах пометка должна быть отчетливо разъяснима при прослушивании.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данный закон призван снизить уровень влияние извне на общественно-политические процессы внутри государства.

В документе также уточняются положения о выделении государственными и муниципальными СМИ печатной площади для размещения агитационных материалов при проведении выборов в республиканские органы государственной власти и органы местного самоуправления.

#Азамат Нухов#Общество#Политика
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