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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Башкирии в связи с 8 марта изменится график работы почтовых отделений

6 марта 2023, 07:07
Фото: 1MI
В праздничный день также не будут доставляться газеты и журналы

На это неделе в Башкирии претерпит изменения график работы почтовых отделений. Изменения связаны с отмечаемым восьмого марта Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, во вторник, 7 марта, время работы почтовых отделений сократится на один час. Среда, 8 марта, для всех почтовых отделений объявлена выходным днем. В четврег, 9 марта, почтовые отделения возобновят свою работу в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе УФПС, в праздничный день, 8 марта, не будут доставляться почтовые отправления, газеты и журналы. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.

Ранее Mkset рассказывал о том, как на этой неделе изменится график работы республиканских медучреждений. Отмечается, что медики будут работать 8 марта, однако их рабочий день сократится на один час.

 

#Азамат Нухов#Общество
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