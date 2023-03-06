В Башкирии в связи с 8 марта изменится график работы почтовых отделений

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
На это неделе в Башкирии претерпит изменения график работы почтовых отделений. Изменения связаны с отмечаемым восьмого марта Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФПС.
Так, во вторник, 7 марта, время работы почтовых отделений сократится на один час. Среда, 8 марта, для всех почтовых отделений объявлена выходным днем. В четврег, 9 марта, почтовые отделения возобновят свою работу в штатном режиме.
Как сообщили в пресс-службе УФПС, в праздничный день, 8 марта, не будут доставляться почтовые отправления, газеты и журналы. Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.
Ранее Mkset рассказывал о том, как на этой неделе изменится график работы республиканских медучреждений. Отмечается, что медики будут работать 8 марта, однако их рабочий день сократится на один час.