В Башкирии суд пересмотрит шоу с переодеванием для получения прав на 30 тысяч рублей

В Башкирии экс-старший госинспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД в Учалах казалось бы вышел практически сухим из воды по делу о служебном подлоге. Следствие полагало, что мужчина затейливым образом «помог» сдать теоретическую часть экзамена на право управления автомобилем. Он за один день дважды принял экзамен у учалинки, которая теорией вождения отлично владела, а для «сдачи экзамена» меняла образы и выдавала себя за желающих сдать экзамен жительниц Сибая и Учалов.