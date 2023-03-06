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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Башкирии суд пересмотрит шоу с переодеванием для получения прав на 30 тысяч рублей

6 марта 2023, 06:48
Фото: 1MI
Дело против полицейского, который организовал служебный подлог вернули в суд по требованию прокуратуры.

В Башкирии экс-старший госинспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД в Учалах казалось бы вышел практически сухим из воды по делу о служебном подлоге. Следствие полагало, что мужчина затейливым образом «помог» сдать теоретическую часть экзамена на право управления автомобилем. Он за один день дважды принял экзамен у учалинки, которая теорией вождения отлично владела, а для «сдачи экзамена» меняла образы и выдавала себя за желающих сдать экзамен жительниц Сибая и Учалов.

Дело после этого оставалось за малым, практическую часть у жительниц Сибая и Учалов принимал уже сам подсудимый и после экзамена обе они получили водительские права.

Суд первой инстанции ограничился 30 тысячами рублей штрафа бывшему полицейскому, однако прокуратура сочла такое решение несправедливым и обжаловала решение в апелляционной инстанции, которой стал Верховный суд Башкирии. Его судья признал доводы обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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