В Башкирии суд пересмотрит шоу с переодеванием для получения прав на 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Башкирии экс-старший госинспектор регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД в Учалах казалось бы вышел практически сухим из воды по делу о служебном подлоге. Следствие полагало, что мужчина затейливым образом «помог» сдать теоретическую часть экзамена на право управления автомобилем. Он за один день дважды принял экзамен у учалинки, которая теорией вождения отлично владела, а для «сдачи экзамена» меняла образы и выдавала себя за желающих сдать экзамен жительниц Сибая и Учалов.
Дело после этого оставалось за малым, практическую часть у жительниц Сибая и Учалов принимал уже сам подсудимый и после экзамена обе они получили водительские права.
Суд первой инстанции ограничился 30 тысячами рублей штрафа бывшему полицейскому, однако прокуратура сочла такое решение несправедливым и обжаловала решение в апелляционной инстанции, которой стал Верховный суд Башкирии. Его судья признал доводы обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение.