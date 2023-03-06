В Башкирии шестого марта введено ограничение движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
На автодороге Уфа-Инзер-Белорецк с 06:30 утра будет ограничено автомобильное движение. Ограничение коснется пассажирских автобусов, маршрутных такси, большегрузных автомобилей на участке Уфа-Инзер-Белорецк с 64 км по 204 км. Об этом сегодня, шестого марта, сообщает глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.
Сообщается, что запрет движения на данном участке связан с неблагоприятными погодными условиями: мокрым снегом, метелью, снежными заносами, гололедицей, а также ограничением видимости. Ограничение вводится сегодня до 12:00, однако его могут продлить в зависимости от погодных условий.
Водителям рекомендуется проявлять внимательность на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.