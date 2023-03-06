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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Башкирии шестого марта введено ограничение движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

6 марта 2023, 03:14
Фото: 1MI
Ограничение ввели из-за неблагоприятной погодной обстановки

На автодороге Уфа-Инзер-Белорецк с 06:30 утра будет ограничено автомобильное движение. Ограничение коснется пассажирских автобусов, маршрутных такси, большегрузных автомобилей на участке Уфа-Инзер-Белорецк с 64 км по 204 км. Об этом сегодня, шестого марта, сообщает глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Сообщается, что запрет движения на данном участке связан с неблагоприятными погодными условиями: мокрым снегом, метелью, снежными заносами, гололедицей, а также ограничением видимости. Ограничение вводится сегодня до 12:00, однако его могут продлить в зависимости от погодных условий.

Водителям рекомендуется проявлять внимательность на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.

#Азамат Нухов
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