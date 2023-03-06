В Башкирии шестого марта введено ограничение движения на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Сообщается, что запрет движения на данном участке связан с неблагоприятными погодными условиями: мокрым снегом, метелью, снежными заносами, гололедицей, а также ограничением видимости. Ограничение вводится сегодня до 12:00, однако его могут продлить в зависимости от погодных условий.