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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Башкирии директор энергоснабжающей компании задолжал сотрудникам более 6 млн рублей

6 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI
55 работников с июля по октябрь 2022 года не видели своей получки в полном размере, хотя деньги у «Сетевой компании» были.

В Башкирии гендиректора ООО «Сетевая компания» будут судить за то, что тот четыре месяца не выплачивал в полном объеме зарплату 55 сотрудникам. Хотя следствие выяснило, что у организации в тот период времени имелись деньги на выплату заработанного. Несмотря на это целых 15 миллионов рублей были потрачены на иные не названные цели. При том что долг по зарплате составлял чуть больше трети имеющихся средств — более 6 миллионов. Работники же такого распределения финансовых потоков в компании не поняли и обратились к правоохранителям.

Трудовой коллектив попал на прием к первому заму следственного управления и в результате всем тем, кто на протяжении четырех месяцев был лишен честно заработанных средств деньги оперативно выплатили, а в отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

Генеральный директор в ходе следствия признал вину в совершенном преступлении, но дело теперь по существу будет рассматривать суд.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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