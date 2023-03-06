В Башкирии директор энергоснабжающей компании задолжал сотрудникам более 6 млн рублей

В Башкирии гендиректора ООО «Сетевая компания» будут судить за то, что тот четыре месяца не выплачивал в полном объеме зарплату 55 сотрудникам. Хотя следствие выяснило, что у организации в тот период времени имелись деньги на выплату заработанного. Несмотря на это целых 15 миллионов рублей были потрачены на иные не названные цели. При том что долг по зарплате составлял чуть больше трети имеющихся средств — более 6 миллионов. Работники же такого распределения финансовых потоков в компании не поняли и обратились к правоохранителям.