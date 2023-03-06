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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Башкирии 17 семей получат по 50 тысяч рублей от главы региона

6 марта 2023, 11:09
Фото: 1MI
Соответствующий указ с подписью главы Башкирии был опубликован сегодня, 6 марта.

Глава Башкирии подписал указ о награждении 17 многодетных матерей медалью «Материнская слава». Документ был опубликован сегодня, 6 марта, на сайте правовой информации.

Медаль положена матерям, которые воспитывают пять и более детей. Вместе с наградой женщинам положена и денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Известно, что 17 удостоенных медалей женщин проживают в Баймакском, Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Хайбуллинском районах и в Сибае.

#Элина Сайфранова
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