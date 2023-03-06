В Башкирии 17 семей получат по 50 тысяч рублей от главы региона

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Глава Башкирии подписал указ о награждении 17 многодетных матерей медалью «Материнская слава». Документ был опубликован сегодня, 6 марта, на сайте правовой информации.
Медаль положена матерям, которые воспитывают пять и более детей. Вместе с наградой женщинам положена и денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.
Известно, что 17 удостоенных медалей женщин проживают в Баймакском, Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Дюртюлинском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Хайбуллинском районах и в Сибае.