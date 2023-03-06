mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО

6 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI

В Уфе самую большую школу ПФО по выходным и вместо уроков моют ученики и их родители

Школа № 51 в Инорсе всегда в поле зрения, огромный объект уже два раза не смогли сдать в срок из-за санкций и ускорить процесс, видимо, может лишь детский труд.

Еще осенью прошлого 2022 года власти Башкирии обещали, что работы по строительству самой большой в Приволжском федеральном округе школы завершатся к концу 2022 года, однако в феврале в мэрии Уфы сообщили, что школа №51 в Инорсе до сих пор на реконструкции.

Неоднократно власти поясняли, что причиной сдвига сроков стали санкции — так в Минобре Башкирии признавали, что отложить сдачу объекта во второй раз пришлось из-за проблем с поставкой необходимого для комплектации объекта импортного оборудования. Необходимо было осуществить подбор и замену оборудования на отечественный аналог.

Но судя по обращению читателей Mkset в редакцию издания, подбор и замена на объекте также нужен и персоналу. По крайней мере тому, который бы осуществлял уборку в строящейся школе и передвигал бы тяжести.

Дело в том, что в старом здании школы, ранее бывшим домом культуры, учеников по их собственным словам и словам их родителей «заставляют несколько раз в неделю мыть не открывшуюся новую школу».

— Ученики, начиная с 5 класса заканчивая 11 ходят несколько раз в неделю мыть новое здание школы. Это длится на протяжении учебного года, с начала летних отработок. У учеников старших классов, 10 и 11, также привлекают родителей к мытью школы, — сообщила Mkset разгневанная родительница.

По словам женщины, если родители и их дети отказываются от трудовой повинности, то детей забирают мыть школу вместо уроков и грозят отчислить. Выпускные же классы ходят каждую неделю принудительно мыть полы и окна в новое здание. Здесь стоит напомнить о том, что выпускники кроме больших нагрузок в школе также готовятся к выпускным экзаменам и тут умение мыть полы и окна мало актуальная компетенция.

Позвонив в школу № 51 корреспондент не застал директора на месте. Однако выслушать вопрос согласился уже не секретарь, а некий не назвавшийся сотрудник. В любом случае выслушав суть вопроса ответили коротко — «извините, мы такие комментарии не даем», — сказали в школе и бросили трубку.

По словам родительницы учителя прямо говорят и заставляют приходить учеников и родителей каждую неделю, иногда по два раза. Объясняют, что это требование директора. Возмущенная женщина сообщила о том, что в подтверждение своих слов хотела прислать комментарии из группы школы ВКонтакте, но их в сообществе закрыли и удалили. В данный момент в группе школы комментарии ко всем постам отсутствуют как и возможность их комментирования, кроме поста с поздравлениями одного из педагогов, но под ним сообщений на тему уборки обнаружено не было.

Mkset обратился в министерство образования Башкирии и в управление образования города Уфы с официальными редакционными запросами.

Напомним, школу №51 на 1650 учеников изначально должны были сдать еще 31 августа 2021 года. В первый раз срок перенесли на осень 2022 года, однако уже в сентябре выяснилось, что из-за санкционного давления крупный образовательный объект оказался не готов — новая дата сдачи была назначена на конец 2022 года. Но наступил 2023 год, ранее Mkset в пресс-службе мэрии Уфы сообщали, что работы на объекте будут вестись еще до марта.

 

В Уфе не открыли школу на 1650 учеников, которую обещали сдать в декабре 2022 года
Узнать подробнее
Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад
Узнать подробнее
#Дети#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки
Сегодня, 11:24
Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии
Сегодня, 10:37
Коррупция в «Башавтотрансе»: у водителей вымогали деньги за выгодные условия работы
4 марта 08:48
Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн
Сегодня, 05:14
Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить
Сегодня, 06:08