Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Еще осенью прошлого 2022 года власти Башкирии обещали, что работы по строительству самой большой в Приволжском федеральном округе школы завершатся к концу 2022 года, однако в феврале в мэрии Уфы сообщили, что школа №51 в Инорсе до сих пор на реконструкции.
Неоднократно власти поясняли, что причиной сдвига сроков стали санкции — так в Минобре Башкирии признавали, что отложить сдачу объекта во второй раз пришлось из-за проблем с поставкой необходимого для комплектации объекта импортного оборудования. Необходимо было осуществить подбор и замену оборудования на отечественный аналог.
Но судя по обращению читателей Mkset в редакцию издания, подбор и замена на объекте также нужен и персоналу. По крайней мере тому, который бы осуществлял уборку в строящейся школе и передвигал бы тяжести.
Дело в том, что в старом здании школы, ранее бывшим домом культуры, учеников по их собственным словам и словам их родителей «заставляют несколько раз в неделю мыть не открывшуюся новую школу».
— Ученики, начиная с 5 класса заканчивая 11 ходят несколько раз в неделю мыть новое здание школы. Это длится на протяжении учебного года, с начала летних отработок. У учеников старших классов, 10 и 11, также привлекают родителей к мытью школы, — сообщила Mkset разгневанная родительница.
По словам женщины, если родители и их дети отказываются от трудовой повинности, то детей забирают мыть школу вместо уроков и грозят отчислить. Выпускные же классы ходят каждую неделю принудительно мыть полы и окна в новое здание. Здесь стоит напомнить о том, что выпускники кроме больших нагрузок в школе также готовятся к выпускным экзаменам и тут умение мыть полы и окна мало актуальная компетенция.
Позвонив в школу № 51 корреспондент не застал директора на месте. Однако выслушать вопрос согласился уже не секретарь, а некий не назвавшийся сотрудник. В любом случае выслушав суть вопроса ответили коротко — «извините, мы такие комментарии не даем», — сказали в школе и бросили трубку.
По словам родительницы учителя прямо говорят и заставляют приходить учеников и родителей каждую неделю, иногда по два раза. Объясняют, что это требование директора. Возмущенная женщина сообщила о том, что в подтверждение своих слов хотела прислать комментарии из группы школы ВКонтакте, но их в сообществе закрыли и удалили. В данный момент в группе школы комментарии ко всем постам отсутствуют как и возможность их комментирования, кроме поста с поздравлениями одного из педагогов, но под ним сообщений на тему уборки обнаружено не было.
Mkset обратился в министерство образования Башкирии и в управление образования города Уфы с официальными редакционными запросами.
Напомним, школу №51 на 1650 учеников изначально должны были сдать еще 31 августа 2021 года. В первый раз срок перенесли на осень 2022 года, однако уже в сентябре выяснилось, что из-за санкционного давления крупный образовательный объект оказался не готов — новая дата сдачи была назначена на конец 2022 года. Но наступил 2023 год, ранее Mkset в пресс-службе мэрии Уфы сообщали, что работы на объекте будут вестись еще до марта.