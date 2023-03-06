Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО

По словам родительницы учителя прямо говорят и заставляют приходить учеников и родителей каждую неделю, иногда по два раза. Объясняют, что это требование директора. Возмущенная женщина сообщила о том, что в подтверждение своих слов хотела прислать комментарии из группы школы ВКонтакте, но их в сообществе закрыли и удалили. В данный момент в группе школы комментарии ко всем постам отсутствуют как и возможность их комментирования, кроме поста с поздравлениями одного из педагогов, но под ним сообщений на тему уборки обнаружено не было.