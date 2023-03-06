Тренер Непомнящий раскрыл причины падения посещаемости матчей РПЛ

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Тренер указал на введение «паспортов болельщиков», а также на погодные условия в России по состоянию на начало весны, сообщают корреспонденты NEWS.ru. По словам Непомнящего, фанатов было очень мало даже на трибунах стадиона Краснодара в игре против «Торпедо». Удостоверения в этом городе оформили 50 тысяч болельщиков. На посещаемость воздействует, по мнению тренера, преимущественно внедрение FAN ID.
«Моя позиция — конечно, нужно, чтобы все имели FAN ID. Какая бы ни была ситуация, забота о безопасности на первом месте, - заявил Непомнящий. - Смущает другое. Почему на футболе жестко так, а на других видах спорта это необязательно. Например, на хоккее или баскетболе».
По мнению тренера, законопроект о введении «паспортов болельщиков» уже принят, между тем, вступление его в силу вполне можно отложить.
В конце предыдущего месяца Минцифры РФ проинформировало о том, что FAN ID оформили свыше 450 тысяч фанатов. С 3 марта текущего года без такого «паспорта» невозможно купить билет ни на один матч РПЛ.
Новшество привело к тому, что после возобновления игр РПЛ на российских стадионах стало гораздо меньше болельщиков. Играм объявили бойкот многие из фанатов почти всех отечественных клубов. Посещаемость домашнего стадиона ФК «Спартак» (последняя встреча осенью против первой игры весной) упала на 68 процентов. У ФК «Динамо» зафиксирован при этом 80-процентный показатель.
Экс-тренер ФК «Зенит» Алексей Стрепетов выступил ранее с заявлением о том, что обязательное оформление FAN ID лишило российские футбольные стадионы праздничной атмосферы. Наставник убежден, что клубы должны организовать проведение переговоров с Российским футбольным союзом и движением фанатов на тему их возврата на стадионы. Ауру создают футболу именно болельщики, и спортсменам крайне необходима их постоянная поддержка, подытожил бывший тренер «Зенита».