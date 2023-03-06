Тренер Непомнящий раскрыл причины падения посещаемости матчей РПЛ

Тренер указал на введение «паспортов болельщиков», а также на погодные условия в России по состоянию на начало весны, сообщают корреспонденты NEWS.ru. По словам Непомнящего, фанатов было очень мало даже на трибунах стадиона Краснодара в игре против «Торпедо». Удостоверения в этом городе оформили 50 тысяч болельщиков. На посещаемость воздействует, по мнению тренера, преимущественно внедрение FAN ID.