Скорая не скоро: в Уфе автомобили экстренных служб продолжают крепко вязнуть в снегах

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
6 марта в Уфе скорая застряла в снегах улицы Средняя Шелководная, смог выбраться из снежной западни автомобиль лишь при помощи неравнодушных очевидцев, которые выкапывали машину, которая буквально утопала в снежной каше. Находится место происшествия в частном секторе, поэтому точно определить управляющую компанию не представляется возможным. Однако в видео от очевидца сообщается о ЖЭУ Советского района столицы.
Аналогичный случай сегодня произошел на улице Интернациональной. Там скорая застряла во дворе дома № 143 и авторы видео появившегося в соцсетях полагают, что причиной этому отсутствие работы управляющей компании по очистке снега. Управляющая компания у данного дома «УЖХ Калининского района го г. Уфа РБ».
Дерзкое и как всегда неожиданное нападение стихии на Башкирию и в частности на Уфу началось на длинных февральских выходных. Осадки тогда задали жару всем, однако с началом рабочей недели ситуация не то что не исправилась, а лишь усугубилась. И это несмотря на то, что в понедельник 27 февраля о снеге высказался на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров и велел уделить проблеме особое внимание.
На следующий день оценив масштабы бедствия о проблеме на оперативке в мэрии высказался глава Уфы Ратмир Мавлиев. Он устроил ответственным лицам настоящий разнос и сказал, что те, кто не может должным образом организовать работу по очистке города от снега, должен сам выходить на улицу с лопатой.
К сожалению уже тогда поводом для возмущения мэра была карета скорой помощи, застрявшая на улице в Уфе. На прошлой неделе в четверг в центре Уфы в снежной каше застрял автозак ФСИН, который пришлось выталкивать конвоирам. Сколько еще подобных неприятных инцидентов произошло, но не попало на видео и не стало достоянием общественности остается только догадываться. И судя по прогнозу погоды на неделю эти происшествия вряд ли будут последними.