Скорая не скоро: в Уфе автомобили экстренных служб продолжают крепко вязнуть в снегах

Дерзкое и как всегда неожиданное нападение стихии на Башкирию и в частности на Уфу началось на длинных февральских выходных. Осадки тогда задали жару всем, однако с началом рабочей недели ситуация не то что не исправилась, а лишь усугубилась. И это несмотря на то, что в понедельник 27 февраля о снеге высказался на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров и велел уделить проблеме особое внимание.