Песков прокомментировал возможность объединения новых регионов в единый округ

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:01
Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сообщил пресс-секретарь президента России.
Предложение об объединении новых российских регионов в единый федеральный округ озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов, по его словам этот шаг способствовал бы ускорению их интеграции.