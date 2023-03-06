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Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Песков прокомментировал возможность объединения новых регионов в единый округ

Сегодня, 15:00
Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о возможном объединении новых регионов России в один федеральный округ.

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Предложение об объединении новых российских регионов в единый федеральный округ озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов, по его словам этот шаг способствовал бы ускорению их интеграции.

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