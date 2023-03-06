ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездами

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!», а также в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой станет эксклюзив — новые песни Филиппа Киркорова и группы Dabro. Среди участников также заявлены Лёша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев. Они исполнят популярные хиты и поздравят зрительниц с 8 Марта. Кроме того, в праздничной студии «Мурзилки LIVE» Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия будут делиться интересными историями из своей жизни и целями на будущее.

С 6 по 8 марта в поддержку концерта и в подарок для всех пользователей ОК в 20 городах страны установят бесплатные брендированные караоке-боксы. Посетители смогут выбрать любую понравившуюся песню из библиотеки караоке, а также записать свое исполнение на видео и поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке. Список городов с караоке-боксами доступен по ссылке. С их помощью каждый желающий сможет бесплатно исполнить песню своего любимого артиста и поздравить близких.