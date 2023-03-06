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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Новая неделя в Башкирии удивит потеплением до +4, сильным ветром и снегом с дождем

6 марта 2023, 05:32
Фото: 1MI
Даже в ночное время посреди недели температура может выйти из «минуса».

Пожалуй самый противоречивый по погодным условиям месяц март в своем репертуаре. Несмотря на то, что весна вступает в свои права и потепление неизбежно приходит в республику, однако сопровождают его не самые приятные явления в виде снегопадов, которые все никак не уйдут из республики и продолжатся на этой неделе. Снег причем будет мокрым, также прогнозируется и порывистый ветер — в конце недели скорость ветра может достигать и 19 метров в секунду.

С понедельника по среду температура по республике будет стабильной, днем –2 градуса, ночью от — 6 до — 3. Переломным моментом станет четверг, в этот день прогнозируется потепление до +4 градусов днем, а ночью до — 4. А еще снег с дождем, который продолжится и в пятницу, прогнозируется, что в этот день потеплеет до +3, а ночью до –1. В субботу снег с дождем сменится на мокрый снег и немного похолодает — до –1 градуса.

В воскресенье дневная температура по республике составит — 2 градуса, а ночью резко похолодает до — 11, осадков уже не прогнозируется, зато прогнозируется сильный ветер до 19 метров в секунду. Таковы данные портала GISMETEO.

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#Ирина Деревянчук#Погода
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