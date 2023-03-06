Новая неделя в Башкирии удивит потеплением до +4, сильным ветром и снегом с дождем

С понедельника по среду температура по республике будет стабильной, днем –2 градуса, ночью от — 6 до — 3. Переломным моментом станет четверг, в этот день прогнозируется потепление до +4 градусов днем, а ночью до — 4. А еще снег с дождем, который продолжится и в пятницу, прогнозируется, что в этот день потеплеет до +3, а ночью до –1. В субботу снег с дождем сменится на мокрый снег и немного похолодает — до –1 градуса.