Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Башкирии шестого марта

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют синоптики на территории республики. Об этом сегодня, шестого марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на ФГБУ «Башкирское УГМС».
Так, в Башкирии ожидается метель с порывами ветра до 18-23 м/с. В отдельных муниципалитетах ожидаеются обильные снегопады. На деревьях ми проводах возможно отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью -3, -8°, днем 0, -5°.
Напомним, ранее из-за непогоды было ограничено движение на участке автодороги Уфы-Инзер-Белорецк. Запрет продействует до 12:00, однако его могут продлить в том случае, если погодная обстановка не изменится.