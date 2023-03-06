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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Башкирии шестого марта

6 марта 2023, 03:37
Фото: 1MI
Синоптики сообщают о порывах ветра до 23 метров в секунду

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют синоптики на территории республики. Об этом сегодня, шестого марта, сообщает пресс-служба МЧС по РБ со ссылкой на ФГБУ «Башкирское УГМС».

Так, в Башкирии ожидается метель с порывами ветра до 18-23 м/с. В отдельных муниципалитетах ожидаеются обильные снегопады. На деревьях ми проводах возможно отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью -3, -8°, днем 0, -5°.

Напомним, ранее из-за непогоды было ограничено движение на участке автодороги Уфы-Инзер-Белорецк. Запрет продействует до 12:00, однако его могут продлить в том случае, если погодная обстановка не изменится.

#Азамат Нухов#Общество#Погода
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