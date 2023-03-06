Мытье полов вместо уроков, зарплата главы района Башкирии и подарки из колонии

В Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО. Школа № 51 в Инорсе всегда в поле зрения, огромный объект уже два раза не смогли сдать в срок из-за санкций и ускорить процесс, видимо, может лишь детский труд. Дело в том, что в старом здании школы, ранее бывшим домом культуры, учеников по их собственным словам и словам их родителей «заставляют несколько раз в неделю мыть не открывшуюся новую школу».