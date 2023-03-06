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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Мытье полов вместо уроков, зарплата главы района Башкирии и подарки из колонии

Сегодня, 16:19
Дайджест главных событий 6 марта от Mkset.

В Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО. Школа № 51 в Инорсе всегда в поле зрения, огромный объект уже два раза не смогли сдать в срок из-за санкций и ускорить процесс, видимо, может лишь детский труд. Дело в том, что в старом здании школы, ранее бывшим домом культуры, учеников по их собственным словам и словам их родителей «заставляют несколько раз в неделю мыть не открывшуюся новую школу».

Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки. На протяжении 2022 года жители Башкирии чаще всего отдавали предпочтение пиву и пивным напиткам. За год их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Таким образом, по объёму прироста республика заняла шестое место среди субъектов РФ. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая фирма FinExpertiza.

Мэрия Уфы проигрывает иски к застройщикам, но не теряет надежд. Рассказываем о самых громких арбитражных процессах февраля. 

8 марта женщины могут нежданно получить подарки из исправительной колонии в Башкирии. Все дело в том, что там выращивают цветы, в том числе и тюльпаны из лучших голландских сортов. При колонии № 21 в Стерлитамаке осужденные женщины в теплице выращивают самые разные цветы и к грядущему празднику на участке исправительного учреждения распустилось более 1000 тюльпанов, которые специально высаживали в январе.

Глава Башкирии подписал указ о награждении 17 многодетных матерей медалью «Материнская слава». Документ был опубликован сегодня, 6 марта, на сайте правовой информации. Медаль положена матерям, которые воспитывают пять и более детей. Вместе с наградой женщинам положена и денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова
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