МСП в 2022 году привлекло свыше 232 млрд по программе стимулирования кредитования

«Для этого вместе с правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке - от 2,5 до четырех процентов, - сообщил Мамута. - Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 миллиардов рублей».