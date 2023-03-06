МСП в 2022 году привлекло свыше 232 млрд по программе стимулирования кредитования

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
В 2022 году финансовые средства привлекли свыше 6,5 тысячи отечественных компаний. В 2021-м - более трех тысяч предпринимателей, - пишут РИА-Новости.
Из комментариев руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, члена совета директоров Центрального Банка РФ Михаила Мамуты следует, что росту объема кредитования МСП во многом способствовала реализация так называемых антикризисных программ льготного кредитования ЦБ РФ, в том числе ПСК.
Мамута обратил внимание на то, что программа неоднократно донастраивалась, так как было понятно, что бизнесмены нуждаются в оборотных средствах. Внимание в текущем году сфокусируют преимущественно на инвестиционном кредитовании предпринимателей, способствующих структурной трансформации российской экономики.
«Для этого вместе с правительством мы запустили комбинированную программу, по которой бизнес из приоритетных отраслей может пользоваться двойной поддержкой и получать финансирование по льготной ставке - от 2,5 до четырех процентов, - сообщил Мамута. - Банк России вместе с правительством определил лимит выдач по этой программе в размере 100 миллиардов рублей».
Финансирование в рамках ПСК активнее всего в минувшем году привлекали компании из следующих отраслей: обрабатывающие производства – 57,5 миллиарда (25 процентов от всего объема), торговля – 63,4 миллиарда рублей (27 процентов), операции с недвижимостью – 40,3 миллиарда (17 процентов), строительство – 10 миллиардов (четыре процента), транспортировка и хранение – 26,5 миллиарда (11 процентов).
Из 232,3 миллиарда рублей, привлеченных российским бизнесом в рамках ПСК, на микро- и малый бизнес пришлось более 81 процента. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Одна из основных задач стратегии развития компании заключается в повышении числа получателей поддержки, включая финансовую.
«В 2022 году в два с лишним раза больше предпринимателей смогли привлечь финансирование по совместной с Банком России программе стимулирования кредитования, - отметил Исаевич. - Также мы реализуем специальные отраслевые программы, например для высокотехнологичных компаний, промышленности и туризма».