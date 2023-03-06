Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить

— В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу! На самом деле в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, — считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.