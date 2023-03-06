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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить

6 марта 2023, 06:08
Фото: Родион Севостьянов / ЛДПР
Почему ЛДПР объединяет волонтеров по всей стране

По инициативе ЛДПР в России создали движение «Плечом к плечу». Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, призвавший объединиться всех патриотов страны.

— В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу! На самом деле в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, — считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Полгода назад в ЛДПР обратилась координатор движения «Шьем для наших», популярный блогер из Перми Элина Патыкова. Сейчас движение объединяет женщин в 150 городах России: они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики, носилки.

— На сегодняшний день мы отправили в зону СВО только из Перми 17 тысяч тонн готовой продукции. Наша помощь — адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры, — рассказывает Элина Патыкова.

Партия ЛДПР помогает швейбатам во многих регионах: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой, даже отдан под швейный цех один из московских офисов партии. В реализации столь важной для страны помощи, партия не может молчать о проблемах, которые возникают у нее на пути.

Фото: Родион Севостьянов / ЛДПР

— Сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери — добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу, — с уверенностью заявляет Леонид Слуцкий.

По всей России объединяются сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность помогать бойцам на фронте. В ЛДПР их называют партией Победителей.

От носков до дронов

В Башкирии благотворительная группа «Помощь солдатам Уфа и Республика Башкортостан» открыли 50 точек сбора посылок для участников СВО. В организации трудится 6,9 тысяч человек: доровольцы покупают экипировку, обмундирование и даже технические средства. Благотворительной группе оказывают поддержку местные предприниматели.

— Нам удалось найти общий язык с предпринимателями, работавшими в швейном производстве. Они взялись пошить по себестоимости большую партию спальников, толстовок, балаклав, термоносков, трусов. Мы купили много пряжи и заказали башкирским рукодельницам связать носки, варежки и перчатки. Экономия получилась существенная, — рассказала одна из волонтеров.

Фото: Родион Севостьянов / ЛДПР

Молитвы и теплые вещи

Жительница деревни Улукулево (Кармаскалинский район РБ) Галия Бикбаева не только молится за жизни наших солдат, но поддерживает и реальными делами. Женщина записалась в швейный батальон и вместе с односельчанками шьет для военнослужащих теплое нательное белье, балаклавы, носки.

Инициативу Галии Бикбаевой поддержали бабушки — они вяжут шерстяные носки и вкладывают в них листочки с молитвами и иконки. К ним присоединились учителя и ученики местной школы: они пишут письма бойцам и собирают для них посылки.

Швеи-пулеметчицы

Швеи со всего региона объединяются под лозунгом «Шьем для наших, Башкортостан». Командир швейного спецназа Айгуль Валишина из Салавата строчит на своей швейной машине, словно из пулемета, ровно, как и другие мастерицы. Только толстовок женщины успели пошить около тысячи.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркивает, что победа — это наше общее дело.

— Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, — отмечает Леонид Слуцкий.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс — плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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