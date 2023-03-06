Как сэкономить на 8 Марта? Шпаргалка для мужчин накануне Международного женского дня

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Мужчины так хотят сделать приятное своим девушкам в Международный женский день, что не считаются с ценами. А зря. Ведь можно купить те же самые подарки, что вы и запланировали, заплатив при этом гораздо меньше. Как? Читайте в нашей шпаргалке.
Покупать подарки заранее
Из года в год 8 Марта наступает неожиданно (на самом деле нет). Почему бы не подготовиться заранее? Накануне праздников цены, как правило, подскакивают, а потому если вы уже знаете, что хотели бы преподнести в качестве подарка, то купите это за пару недель до Международного женского дня.
Приобретать цветы на складе
А как быть с цветами — их ведь не купишь за две недели до праздника? Есть один совет — приобретайте их непосредственно у поставщиков, на складе растения будут стоить на порядок дешевле. И не переживайте, что цветы будут без оформления — монобукеты из одного вида цветов всегда смотрятся стильно: букет роз или тюльпанов, перевязанный однотонной атласной лентой, порадует вашу спутницу не меньше, чем сборный букет в подарочной бумаге, можете не сомневаться.
«Два по цене одного»
Такие акции перед праздниками запускают многие продавцы. Определитесь с тем, скольких дам вы будете поздравлять, и можно ли кому-то из них подарить одинаковые подарки. Например, маме и теще можно подарить сертификаты в SPA-салон, на которые довольно часто есть предложения «два по цене одного».
Покупать подарки по безналу с кешбэком
У многих банков есть бонусная программа — приобретая по их карте продукты или оплачивая услуги, вам возвращаются бонусы. Например, у Сбера есть специальная СберКарта — это дебетовая карта с кешбэком. Чем больше покупок вы по ней совершите, тем больше бонусов Спасибо заработаете, а 1 бонус = 1 рублю. Потом их можно потратить в магазинах-партнерах, например, на СберМаркете, СберМегаМаркете, в Самокате и т. д.
— Если расплачиваться СберКартой на сумму примерно 30 000 рублей в месяц, то можно вернуть около 7000 бонусов в год. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбербанка, обслуживание будет бесплатным. А если подключить СберПрайм+, то выгоды будет еще больше: повышенные бонусы на АЗС и за оплату проезда на общественном транспорте (+10%), а также +5% за кафе и 10% за покупки в СберМаркете, не говоря уже о других преимуществах подписки, таких как доступ к кино и музыке, доставка продуктов и товаров и многое другое, — рассказал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Бонус: как понять, что подарить?
Девушки часто озвучивают свои желания, к ним стоит лишь прислушаться. Например, при просмотре фильма без задней мысли она может сказать: «Классная штука! Хочу такую же». А еще обратите внимание, на что она смотрит в магазине, к чему подходит, при виде чего загораются ее глаза. А цветы будут почти всегда (но только почти!) беспроигрышным вариантом.