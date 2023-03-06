Как сэкономить на 8 Марта? Шпаргалка для мужчин накануне Международного женского дня

— Если расплачиваться СберКартой на сумму примерно 30 000 рублей в месяц, то можно вернуть около 7000 бонусов в год. Для тех, кто получает зарплату на карту Сбербанка, обслуживание будет бесплатным. А если подключить СберПрайм+, то выгоды будет еще больше: повышенные бонусы на АЗС и за оплату проезда на общественном транспорте (+10%), а также +5% за кафе и 10% за покупки в СберМаркете, не говоря уже о других преимуществах подписки, таких как доступ к кино и музыке, доставка продуктов и товаров и многое другое, — рассказал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.