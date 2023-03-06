Кабмин перечислит свыше 1 млрд рублей службе выездных медбригад в новых субъектах РФ

На интернет-портале Кабмина сообщается, что субсидия будет направлена медицинским организациям, подведомственным Минздраву РФ и регионов. Многофункциональные полевые госпитали и выездные медбригады будут формироваться из специалистов, работающих в этих структурах. В их обязанности будет входить оказание медпомощи нуждающимся, в частности — специализированной, пишет Russian.rt.com.