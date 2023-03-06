Кабмин перечислит свыше 1 млрд рублей службе выездных медбригад в новых субъектах РФ

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Распоряжение о выделении финансовой поддержки уже подписано Михаилом Мишустиным, премьером России.
На интернет-портале Кабмина сообщается, что субсидия будет направлена медицинским организациям, подведомственным Минздраву РФ и регионов. Многофункциональные полевые госпитали и выездные медбригады будут формироваться из специалистов, работающих в этих структурах. В их обязанности будет входить оказание медпомощи нуждающимся, в частности — специализированной, пишет Russian.rt.com.
Проект предполагает также оказание помощи на местах медслужбам ЛДНР, а также Херсонсокй и Запорожской областях федеральными медработниками и региональными специалистами.
Согласно заявлению лидера РФ Владимира Путина, сделанному в ходе правительственного совещания, медработники в новых субъектах страны трудятся в очень сложных условиях.
Президент потребовал безотлагательно решать проблемы населения новых регионов России.
По словам Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы, в РФ готовится инициатива о введении термина «дети СВО» и обеспечении им поддержки.