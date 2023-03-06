mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Кабмин перечислит свыше 1 млрд рублей службе выездных медбригад в новых субъектах РФ

Сегодня, 17:48
Российские власти сообщили о выделении свыше 1 млрд рублей на работу полевых многофункциональных госпиталей и службы выездных медбригад в новых субъектах государства.

Распоряжение о выделении финансовой поддержки уже подписано Михаилом Мишустиным, премьером России.

На интернет-портале Кабмина сообщается, что субсидия будет направлена медицинским организациям, подведомственным Минздраву РФ и регионов. Многофункциональные полевые госпитали и выездные медбригады будут формироваться из специалистов, работающих в этих структурах. В их обязанности будет входить оказание медпомощи нуждающимся, в частности — специализированной, пишет Russian.rt.com.

Проект предполагает также оказание помощи на местах медслужбам ЛДНР, а также Херсонсокй и Запорожской областях федеральными медработниками и региональными специалистами.

Согласно заявлению лидера РФ Владимира Путина, сделанному в ходе правительственного совещания, медработники в новых субъектах страны трудятся в очень сложных условиях.

Президент потребовал безотлагательно решать проблемы населения новых регионов России.

По словам Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы, в РФ готовится инициатива о введении термина «дети СВО» и обеспечении им поддержки.

Подпишитесь
Учат мыть полы: в Уфе дети вместо уроков убираются в самом большом долгострое ПФО
Сегодня, 10:31
Жители Башкирии стали пить меньше вина, но больше пива и водки
Сегодня, 11:24
Высотки на месте «А-кафе», 172 млн для компании Носкова: кто с кем судится в Башкирии
Сегодня, 10:37
Коррупция в «Башавтотрансе»: у водителей вымогали деньги за выгодные условия работы
4 марта 08:48
Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн
Сегодня, 05:14
Леонид Слуцкий знает, кто поможет России победить
Сегодня, 06:08