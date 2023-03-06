Главу уголовного розыска Башкирии Андрея Москвитина приговорили к 11 годам «строгача»

Несмотря на то, что оба подсудимых отрицали свою вину во вменяемых им деяниях, суд признал их виновными и приговорил начальника угрозыска Башкирии к заключению на 11 лет в колонии строгого режима и лишил его звания полковника. Посреднику Поливину суд ограничился вынесением штрафа в размере 2 миллиона рублей.