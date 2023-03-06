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Главу уголовного розыска Башкирии Андрея Москвитина приговорили к 11 годам «строгача»

6 марта 2023, 07:34
Фото: пресс-служба ск по Забайкальскому краю

Главе угрозыска Башкирии Андрею Москвитину суд в Чите назначил 11 лет лишения свободы

Дело о получении взятки в особо крупном размере рассматривали в суде Забайкальского края.

Задержанный в конце прошлого июня в Чите руководитель уголовного розыска в МВД Башкирии по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Андрей Москвитин получил приговор суда. Судили его в Забайкальском крае, по делу помимо Москвитина проходил и экс-замначальник управления — начальник полиции УМВД России по Забайкальскому краю Михаил Поливин, который выполнял роль посредника.

Как сообщает пресс-служба следкома по Забайкальскому краю, взятка Москвитину представляла собой квартиру в центре Читы стоимостью превышающую 2 миллиона рублей. Как сообщает ведомство за такую дать Москвитин должен был осуществлять покровительство предпринимателя. Происходили события в 2013 году, в те годы Москвитин возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью в управлении МВД по Забайкальскому краю.

Несмотря на то, что оба подсудимых отрицали свою вину во вменяемых им деяниях, суд признал их виновными и приговорил начальника угрозыска Башкирии к заключению на 11 лет в колонии строгого режима и лишил его звания полковника. Посреднику Поливину суд ограничился вынесением штрафа в размере 2 миллиона рублей.

В начале ноября 2022 года стала появляться информация об оставке главы МВД Башкирии Романа Деева и в конце ноября это произошло — глава министерства внутренних дел по республике Башкортостан ушел в отставку, указ подписал президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности министра МВД по Башкирии был назначен Артур Сайфуллин ранее занимавший пост заместителя министра. Отставку после отпуска Романа Деева многие связывали с арестом Андрея Москвитина.

 

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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Общество
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