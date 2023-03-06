Глава Башкирии Радий Хабиров назвал основные плюсы работы руководителя

— Работа руководителя — когда ты работаешь руководителем муниципалитета или субъекта РФ, нашей республики в данном случае — она чем хороша: если ты что-то делаешь, то сразу видишь результаты работы. Сделал хорошо — можно пощупать, потрогать, если плохо, тоже сразу видно. Удовлетворение дает не то, что ты руководитель, а то, что ты сделал что-то для людей хорошее. Пусть даже спасибо не говорят, но приятно в душе, ты понимаешь, что не зря прожил это время, — прокомментировал Радий Хабиров.