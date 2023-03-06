Глава Башкирии Радий Хабиров назвал основные плюсы работы руководителя

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью в рамках телепередачи «Территория женского счастья» назвал плюсы работы на руководящей должности.
По словам главы республики, одним из главных преимуществ работы руководителя является возможность сразу увидеть и оценить результаты проделанной работы. Вместе с тем Хабиров также отметил, чувство удовлетворения, которое приносит мысль о том, что руководитель может менять жизнь людей к лучшему.
— Работа руководителя — когда ты работаешь руководителем муниципалитета или субъекта РФ, нашей республики в данном случае — она чем хороша: если ты что-то делаешь, то сразу видишь результаты работы. Сделал хорошо — можно пощупать, потрогать, если плохо, тоже сразу видно. Удовлетворение дает не то, что ты руководитель, а то, что ты сделал что-то для людей хорошее. Пусть даже спасибо не говорят, но приятно в душе, ты понимаешь, что не зря прожил это время, — прокомментировал Радий Хабиров.