Банк ДОМ.РФ зафиксировал рост объема ипотеки на ИЖС

Свыше 65 процентов сделок были оформлены россиянами из возрастной категории от 30 до 45 лет. На молодых граждан пришлось при этом 20 процентов против 15-процентного показателя в феврале прошлого года. Клиенты банка в возрасте старше 45 лет взяли 15 процентов кредитов на ИЖС. Показатель минувшего года — 12 процентов.