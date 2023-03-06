Банк ДОМ.РФ зафиксировал рост объема ипотеки на ИЖС

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Официальные представители Банка ДОМ.РФ уточнили, что собственные дома появятся благодаря этому в общей сложности у 750 российских семей.
Топ-5 субъектов РФ, лидирующих по объемам выдачи кредитов на ИЖС, выглядит следующим образом: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край, Республика Татарстан и Новосибирск. В список лидеров вошли также Тюменская, Ростовская, Челябинская, Свердловская области и Республика Башкортостан.
Из заявления зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова следует, что спрос на ИЖС среди россиян сегодня по-прежнему уверенно растет, причем даже в зимние периоды. Его драйвером Косяков назвал реализацию различных льготных программ.
«За месяц „Семейная ипотека“ выросла с 25 до 37,5 процента в объеме выдач. Потенциал сегмента мы видим в господдержке производителей домокомплектов — в Минпромторге уже прорабатываются соответствующие меры», — сообщил зампред правления банка.
По словам Косякова, 34 процента пришлось на программу «Льготная ипотека». Зафиксирован также рост доли ИТ-ипотеки — к ней прибегли 8,5 процента клиентов. В предыдущем месяце их было пять процентов.
Свыше 65 процентов сделок были оформлены россиянами из возрастной категории от 30 до 45 лет. На молодых граждан пришлось при этом 20 процентов против 15-процентного показателя в феврале прошлого года. Клиенты банка в возрасте старше 45 лет взяли 15 процентов кредитов на ИЖС. Показатель минувшего года — 12 процентов.
Напомним, программы, предусматривающие кредитование на ИЖС, были запущены в начале 2021 года. С того момента ипотеку в Банке ДОМ.РФ получили свыше 8500 человек. Общий объем кредитования достиг примерно 42 миллиардов рублей.
Размеры ставок по программам Банка ДОМ.РФ выглядят так: льготная ипотека на ИЖС — от 6,8 процента, государственная программа для семей с детьми — от 4,8 процента, стандартная ипотека на ИЖС — от 10,4 процента, ИТ-ипотека — от 3,8 процента. Заявки можно подавать в онлайн-формате. Свыше 80 процентов решений принимают в банке буквально в течение одной минуты.