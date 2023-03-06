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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Б/у автомобили в России будут переделывать в электрокары

Сегодня, 09:20
Калининградское автосборочное предприятие «Автотор» запустит пилотный проект по переоснащению поддержанных автомобилей в электромобили.

Как передают “Известия”, сначала предприятие будет тестировать инициативу на собственном парке автомобилей. В будущем электродвигатели и прочие комплектующие электрокаров можно будет устанавливать на любые модели.

Отмечается, что предприятие планирует само выпускать запчасти для электрокаров, чтобы поддержать нынешний автопарк страны в условиях ухода иностранных концернов и дефицита запчастей. Однако эксперты считают, что без господдержки это будет очень дорогостоящий проект.

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