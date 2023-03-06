Б/у автомобили в России будут переделывать в электрокары

Отмечается, что предприятие планирует само выпускать запчасти для электрокаров, чтобы поддержать нынешний автопарк страны в условиях ухода иностранных концернов и дефицита запчастей. Однако эксперты считают, что без господдержки это будет очень дорогостоящий проект.