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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

8 марта женщины могут нежданно получить подарки из исправительной колонии в Башкирии

6 марта 2023, 11:46
Фото: 1MI
Все дело в том, что там выращивают цветы, в том числе и тюльпаны из лучших голландских сортов.

В Международный женский день 8 марта поздравления могут прибыть и из колонии. Нет, это не значит, что прекрасным дамам вручат резные нарды или же четки. При колонии № 21 в Стерлитамаке осужденные женщины в теплице выращивают самые разные цветы и к грядущему празднику на участке исправительного учреждения распустилось более 1000 тюльпанов, которые специально высаживали в январе.

Женщины отбывающие наказание и трудясь в теплице при колонии с трепетом относятся к своей работе и на протяжении всего периода выращивания поддерживают оптимальные условия для растений и делают это уже третий год. Помимо тюльпанов в учреждении выращивают и другие декоративные растения — более 30 сортов растений, включая даже столь экзотические как вербена и шалфей.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии цветы выращенные к празднику уже срезаны и упакованы, собирают композиции сами осужденные женщины.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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