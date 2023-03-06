8 марта женщины могут нежданно получить подарки из исправительной колонии в Башкирии

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Международный женский день 8 марта поздравления могут прибыть и из колонии. Нет, это не значит, что прекрасным дамам вручат резные нарды или же четки. При колонии № 21 в Стерлитамаке осужденные женщины в теплице выращивают самые разные цветы и к грядущему празднику на участке исправительного учреждения распустилось более 1000 тюльпанов, которые специально высаживали в январе.
Женщины отбывающие наказание и трудясь в теплице при колонии с трепетом относятся к своей работе и на протяжении всего периода выращивания поддерживают оптимальные условия для растений и делают это уже третий год. Помимо тюльпанов в учреждении выращивают и другие декоративные растения — более 30 сортов растений, включая даже столь экзотические как вербена и шалфей.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Башкирии цветы выращенные к празднику уже срезаны и упакованы, собирают композиции сами осужденные женщины.