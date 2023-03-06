8 марта женщины могут нежданно получить подарки из исправительной колонии в Башкирии

Женщины отбывающие наказание и трудясь в теплице при колонии с трепетом относятся к своей работе и на протяжении всего периода выращивания поддерживают оптимальные условия для растений и делают это уже третий год. Помимо тюльпанов в учреждении выращивают и другие декоративные растения — более 30 сортов растений, включая даже столь экзотические как вербена и шалфей.