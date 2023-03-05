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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Уфе простились погибшим в ходе СВО 31-летним сотрудником театра Дмитрием Алешиным

Сегодня, 10:53
Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

Сегодня, 5 марта, в Уфе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 31-летним Дмитрием Алешиным. По данным администрации Октябрьского района города, церемония проходила в театре Нур.

Известно, что после окончания Уфимского политехнического техникума Дмитрий был призван на военную службу. После возвращения домой работал инженером в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Дмитрий Алешин был удостоен ордена Мужества за храбрость и отвагу при исполнении воинского долга.

Фото: Октябрьский район Уфы // vk.com
#Элина Сайфранова
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