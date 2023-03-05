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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

В Уфе на ЖД станции сгорела электричка

5 марта 2023, 14:00
О возгорании Mkset сообщили очевидцы.

Сегодня, 5 марта, в Уфе загорелась электричка. Кадры с места пожара Mkset прислали очевидцы.

Отмечается, что пожар начался на железнодорожных путях в Демском районе.

В пресс-службе МЧС РБ сообщают, что сгорел электроподвижной состав на ЖД станции «Дёма». Сообщение о возгорание поступило в 15:45.

— Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящий из 3 вагонов. По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава, — сообщили в МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 16:15. К счастью, обошлось без пострадавших: машинист эвакуировался самостоятельно, а сам состав следовал без пассажиров. Причины пожара устанавливаются.

#Элина Сайфранова#Видео#Пожар
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