В Уфе на ЖД станции сгорела электричка

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Сегодня, 5 марта, в Уфе загорелась электричка. Кадры с места пожара Mkset прислали очевидцы.
Отмечается, что пожар начался на железнодорожных путях в Демском районе.
В пресс-службе МЧС РБ сообщают, что сгорел электроподвижной состав на ЖД станции «Дёма». Сообщение о возгорание поступило в 15:45.
— Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящий из 3 вагонов. По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава, — сообщили в МЧС.
Открытое горение было ликвидировано в 16:15. К счастью, обошлось без пострадавших: машинист эвакуировался самостоятельно, а сам состав следовал без пассажиров. Причины пожара устанавливаются.