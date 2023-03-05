В Уфе 6 марта пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Завтра, 6 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, мероприятия направлены на снижение уровня аварийности, а также на профилактику нарушений ПДД водителями автобусов.
В ведомстве просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а также управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что по результатам массовых проверок водителей в субботу было пресечено 45 нарушений требований ПДД.