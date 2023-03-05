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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Уфе 6 марта пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

5 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

Завтра, 6 марта, в Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, мероприятия направлены на снижение уровня аварийности, а также на профилактику нарушений ПДД водителями автобусов.

В ведомстве просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а также управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что по результатам массовых проверок водителей в субботу было пресечено 45 нарушений требований ПДД.

#Элина Сайфранова
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