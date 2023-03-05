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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Башкирии за сутки в пожарах погибли четыре человека

5 марта 2023, 10:20
Фото: МЧС Башкирии
Смертельные пожары произошли в Уфимском, Кушнаренковском и Баймакском районах.

Первый пожар произошел в населенном пункте Осоргино Уфимского района в 3:40 ночи. По данным МЧС Башкирии, на момент прибытия пожарных горела баня с мансардой и беседкой. К ликвидации пожара было привлечено 22 человека и 9 единиц техники, однако в ходе тушения внутри строения на втором этаже были обнаружены тела двух погибших братьев 1984 и 1985 годов рождения.

Известно, что обстоятельства трагедии будут устанавливать и следователи. По данным пресс-службы СК, в момент возгорания в строении находилось 4 мужчин и только 2 удалось покинуть помещения во время.

Фото: МЧС Башкирии

Этой же ночью, но уже в деревне Верхнесаитово Кушнаренковского района в пожаре погиб мужчина 1947 года рождения, его тело было обнаружено в ходе тушения и разбора конструкций. По данным МЧС Башкирии, горели бревенчатый дом и баня. Причины пожара пока устанавливаются. 

Фото: МЧС Башкирии

Уже днем в МЧС поступило сообщения о еще одном пожаре в городе Баймак. Известно, что по прибытию на место пожарных горел бревенчатый дом. К сожалению в ходе тушения нашли тело мужчины 1968 года рождения.

Предварительная причины произошедшего — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: МЧС Башкирии
#Элина Сайфранова
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