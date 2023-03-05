В Башкирии за сутки в пожарах погибли четыре человека

Первый пожар произошел в населенном пункте Осоргино Уфимского района в 3:40 ночи. По данным МЧС Башкирии, на момент прибытия пожарных горела баня с мансардой и беседкой. К ликвидации пожара было привлечено 22 человека и 9 единиц техники, однако в ходе тушения внутри строения на втором этаже были обнаружены тела двух погибших братьев 1984 и 1985 годов рождения.