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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Башкирии из-за непогоды полностью закрыли движение на дороге Белебей-Ермолкино

5 марта 2023, 14:56
Фото: 1MI
Ранее глава ГИБДД Башкирии рекомендовал жителя региона воздержать от поездок.

Сегодня, 5 марта, власти ввели временное ограничение на автодороге Белебей-Ермолкино в Белебеевском районе. По информации Минтранса Башкирии, ограничение действует для всех видов транспорта и продлится до 9 утра 6 марта. 

Предлагается следующий путь объезда: 

Фото: Минтранс РБ.

В ведомстве предупреждают, что время ограничение может быть изменено. Ночью 6 марта в отдельных районах Башкирии ожидается мокрый снег, порывы ветра до 17м/с, а также ухудшение видимости.

Власти настоятельно рекомендуют не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с важным предупреждением
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#Элина Сайфранова
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