В Башкирии из-за непогоды полностью закрыли движение на дороге Белебей-Ермолкино

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Сегодня, 5 марта, власти ввели временное ограничение на автодороге Белебей-Ермолкино в Белебеевском районе. По информации Минтранса Башкирии, ограничение действует для всех видов транспорта и продлится до 9 утра 6 марта.
Предлагается следующий путь объезда:
В ведомстве предупреждают, что время ограничение может быть изменено. Ночью 6 марта в отдельных районах Башкирии ожидается мокрый снег, порывы ветра до 17м/с, а также ухудшение видимости.
Власти настоятельно рекомендуют не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.
Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.